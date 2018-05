Conoce las posiciones sexuales favoritas de los infieles

Según una encuesta realizada por la página de encuentros sexuales extramaritales ‘Ashley Madison’ reveló cuales son las posiciones sexuales favoritas de los infieles.

Los resultados son completísimos y se basan en dos encuestas que la plataforma realizó entre más de 3 mil miembros en julio de 2017 y en enero de 2018 en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.

La favorita entre los infieles es el famoso y efectivo ‘doggy style’ o ‘de perrito’ con un 55% de preferencia entre las mujeres infieles.

Los resultados mostraron que 49% de hombres y 55% de mujeres prefiere esa posición sexual para ser infiel.

En segundo lugar, las personas infieles prefirieron la posición de vaquera, en donde la mujer está arriba del hombre mientras él está acostado.

La tercera posición sexual preferida de los aficionados a la página de encuentros extramaritales es la del misionero, mientras que en el cuarto sitio se encuentra la posición de piernas al hombro. En quinto lugar se posiciona el famoso 69.

Sin embargo, hay más sorpresas. Cuando se les preguntó qué posición sexual desempeñaban más con su cónyuge, los hombres contestaron mayoritariamente que la del misionero (en un 53%). Pero cuando se trata de una pareja extramatrimonial, prefieren el perrito (50%), seguido del misionero (32%) y la posición "la vaquera" (32%).

Como el estilo perrito es la posición preferida de las mujeres, no es de extrañar que el 83% dijera que es capaz de alcanzar el clímax con su pareja extramatrimonial.

QUE ES ASHLEY MADISON

Ashley Madison es una red social de parejas en línea lanzada en 2001, dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación.

El nombre de la web fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: "Ashley" y "Madison" y su eslogan es "Life is short. Have an affair" (La vida es corta. Ten una aventura).