Tener una vida sexual placentera hace que la relación con tu pareja sea mucho más armoniosa aunque no lo creas y má cuando ya llevan muchos años juntos, tratar de no perder la chispa es muy importante, por eso conoce las posiciones para tener el mejor sexo en la playa y no perder la llama de la pasión.

Para ayudarte un poco a no perder esa llama de la pasión y ahora que fueron las vacaciones y están buscando que hacer el próximo puente o día de descanso que tengan, tenemos unos consejos muy buenos para que disfruten en pareja.

Cuando uno tiene relaciones sexuales con su pareja, debe tener en cuenta las posiciones sexuales, que tan placenteras son para las mujeres o para los hombres y cómo podemos incluirlas en nuestra vida sexual y más cuando son en lugares más paradisíacos como la playa.

Conoce las posiciones para tener el mejor sexo en la playa

Por eso te dejamos estas posiciones para tener el mejor sexo en la playa y tú y tu pareja disfruten de una buena cita romántica y sensual, que los hará revivir la llama de la pasión.

Debajo del mar

¿Existe algo más emocionante? Puedes hacerlo con el bikini puesto y nadie sospechará, menos si es una de esas playas virgenes.

Perrito

Esta es una posición sexual muy clásica, no solo para la playa sino e cualquier lugar, porque además de ser súper hot, evita que la arena termine en lugares incómodos que no queremos.

Cowgirl

Esta es de las más recomendadas, ya que para tu galán es más fácil quitar la arena de sus partes íntimas, el tip está en poner una toalla debajo y listo, podrán disfrutar del momento.

Parados

Lo más seguro es que no quieras arena en tus partes íntimas, puedes probar rodeando a tu galán con una pierna para darle más control, el tip es que si encuentran una roca donde puedan recargarse estará mucho mejor.

Sobre una pelota de playa

Lo mejor que puedes hacer con tu pareja en el terreno de la vida sexual es que se atrevan a salir de la rutina, puedes recostarte sobre la pelota boca abajo y deja que él todo el trabajo.