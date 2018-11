Conoce las mejores posiciones para tener sexo en el carro.

Una buena idea para salir de la rutina es tener sexo en carro, así que si crees que es un buen momento puedes intentarlo con tu pareja, ¡Aquí te dejamos algunas posiciones del kamasutra!

La pierna arriba

Recuéstate sobre el asiento trasero, antes de comenzar asegúrate que los seguros de los cinturones de seguridad estén por debajo del mismo para no lastimarte.

Actitud flexible

Esta posición hazla en el asiento trasero, colócate boca arriba y apóyate del respaldo para evitar el cansancio, hasta te resultará mucho mejor que en la cama.

Triángulo tórrido

Las camionetas suelen ser las mejores para esta práctica, recuesta totalmente el asiento y dale rienda suelta…

El mono

Si eres más intrépida recuesta a tu chico sobre el asiento trasero y siéntate sobre él… Dile que use sus piernas para darse soporte a tu espalda.

Cabalgando hacia atrás

Dale una probadita de tus movimientos tomando un poco el control. Colócate de espaldas hacia él y utiliza las rodillas como apoyo para no cansarte demasiado.

La adoración

Es de noche no se ve nada, y él es un poco alto, pues esta es la mejor opción. Así los dos no tendrán que golpearse por todos lados, y si la cajuela es amplia y no sufres de claustrofobia, inténtala pero de cucharita.

La silla

Benditos asientos de copiloto, utilízalo como lo harías con una silla normal, además tienes el tablero en donde puedes apoyar tus manos y soportar un poco de tu peso.

Flor de loto

Con tus piernas rodéalo, también es una buena opción para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando ahí… Además puedes usar el cinturón de seguridad para no caerte.

El molinillo de viento

De frente utilizando el soporte que te proporciona el respaldo del carro, deja que él haga el resto.

