Conoce las enfermedades de transmisión sexual más comunes

Existen 30 tipos de bacterias, virus y parásitos conocidos que producen las infecciones por transmisión sexual, de las cuales la Organización Mundial de la Salud ha vinculado a ocho de éstas con máxima incidencia de enfermedades.

Las enfermedades de transmisión sexual por lo general afectan a hombres y mujeres, pero también existen algunas que sí hacen diferenciación de género. Todas pueden derivar en enfermedades crónicas, complicaciones a la hora del embarazo, algunos tipos de cáncer o incluso la muerte.

De las ocho infecciones más comunes cuatro son curables y las otras cuatro son virales e incurables.

CURABLES (azul)

Sífilis Gonorrea Clamidiasis Tricomoniasis

VIRALES E INCURABLES (rojo)

Hepatitis B Herpes VIH VPH

Aparte de transmitirse por la vía sexual, sexo vaginal, anal y oral, también puede infectarse a través de las transfusiones de sangre o de madre al feto.

Algunas veces las personas pueden llegar a ser portadoras de alguna enfermedad sin darse cuenta, ya que muchas veces los síntomas son leves.

A pesar que actualmente existe mucha información sobre estas enfermedades de transmisión sexual, siguen aumentando, especialmente en los jóvenes, lo cual es demasiado preocupante.

Tener relaciones sexuales no es malo, lo malo viene cuando no eres responsable y no utilizas algún método anticonceptivo.