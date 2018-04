Conoce las ciudades con más infieles en México

La famosa página de citas para relaciones extramaritales, Ashley Madison, sacó a la luz un informe de las 5 ciudades más infieles de todo México.

La página al crear su perfil no pide más que su código postal a los usuarios que deciden probar algo diferente.

1.- Zapopan: Los habitantes de este municipio son considerados como los más infieles del país, donde por cada mil personas, 3.3 usan Ashley Madison, dejando notar que aunque sea una ciudad pequeña y religiosa, cada vez más hombres y mujeres se dan la oportunidad de tener un "affair".

2.-Guadalajara: La segunda ciudad más grande del país también ocupa el segundo lugar en infidelidad, con tres personas por cada mil habitantes inscritas a la plataforma.

3.- Puebla: Esta ciudad se caracteriza por ser uno de los lugares con más iglesias y también con más amoríos del país con 2.8 usuarios de dicha página por cada mil habitantes.

4.- Ecatepec de Morelos: Este municipio se lleva el cuarto lugar con 2.1 "amantes" inscritos a la plataforma por cada mil habitantes, cifra que se presume, se debe al nivel socioeconómico

5.- Ciudad de México: La CDMX no podía falta en esta lista con 1.5 personas inscritas por cada mil habitantes.

AshleyMadison.com informó que una de las principales razones para ser infiel a la pareja es la insatisfacción sexual y la falta de comunicación.

Así que si piensas que tu pareja se encuentra visitando esta famosa página, deberías de hablar y resolver las cosas antes de que la situación pase a mayor.

QUE ES ASHLEY MADISON

Ashley Madison es una red social de parejas en línea lanzada en 2001, dirigida principalmente a personas que ya tienen una relación.

El nombre de la web fue creado a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: "Ashley" y "Madison" y su eslogan es "Life is short. Have an affair" (La vida es corta. Ten una aventura).

QUE ES ASHLEY MADISON