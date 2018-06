Conoce las causas más comunes de las heridas por sexo oral

El sexo es una práctica placentera pero que tiene muchísimos riesgos, el sexo oral debe siempre hacerse con mucho cuidado, ya que de lo contrario, ese momento íntimo de pasión podría terminar con lesiones vaginales y mandarte hasta el hospital.

Mordidas o succiones

Aunque sean leves, pueden lastimar a tu vagina, así que si tienes confianza con tu pareja, dile si en algún momento hace algo que te cause dolor o molestia.

La brusquedad en tu zona íntima es lo peor y puede ocasionar grandes daños.

Mala postura

Una mala postura puede lastimarte mientras te practican sexo oral, por lo que es importante que tengas una posición cómoda y que te permita disfrutar.

Juguetes sexuales

Los juguetes sexuales durante el sexo oral pueden ocasionar lesiones vaginales, así que úsalos con cuidado y sin brusquedad, aunque el momento esté lleno de mucha pasión.

Cualquier dolor que sientas comunícalo inmediatamente a tu pareja.

Comida

Una de las fantasías sexuales de muchos es utilizar comida durante el sexo oral, pero hacerlo puede ser un error grave.

Los endulzantes podrían irritar, hinchar y hasta infectar a tu vagina, especialmente si no lavas la zona después del acto.

Esto no significa que debas dejar de disfrutar del sexo oral, solo hazlo con cuidado y platica con tu pareja sobre lo que disfrutas en la intimidad y lo que no te gusta tanto.

Acuérdate que es importante decir que no cuando algo no te guste, no intentes complacer a una persona si las cosas no te gustan.