Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- No es nada extraño ver día con día como la población automovilística aumenta, siempre hay un carro nuevo circulando por las calles de todas las ciudad de México, principalmente en las capitales más importantes del país y la razón es meramente simple: las ventas de autos en el país van en aumento. En los primeros 6 meses que van de este 2017 se han vendido 21 mil 195 coches más que en el mismo lapso del 2016. De acuerdo a datos que brinda la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ( AMIA), en estos seis meses se han vendido poco más de 740 mil vehículos ligeros, es decir que el crecimiento que ha tenido este año respecto al 2016 ha sido de un 2.9 por ciento. Sin lugar a dudas un crecimiento bastante notable, principalmente a la hora de circular por las calles y ver que cada vez es más el tráfico y tiempo que se hace para llegar a nuestros destinos. Con toda esta información no te has preguntado entonces ¿cuál es la empresa automovilística que más vehículos vende en nuestro país?

Conoce las 10 marcas que más autos venden en México

Algunos pensaran quese pelean el primer lugar de esta lisa, pero la respuesta es errónea pues elen venta de carros en México es, con 183 mil 565 vehículos nuevos vendidos en lo que va de 2017. Ense encuentra la empresa estadounidense General Motors con 123 mil 250 autos vendidos este primer semestre En tercer lugar tenemos a la empresa alemana Volkswagen con 115 mil 898 autos vendido. En else encuentra Toyota (quien desbancó al FCA México (Fiat-Chrysler)) con 51 mil 313 autos vendidos. Por supuesto en quinto lugar tenemos a FCA México con 48 mil 424 carros vendidos.está Honda, con 43 mil 727 vehículos vendidos, yKia con 41 mil 55 autos nuevos comercializados en México. Enlugar están la estadounidense Ford con 40 mil 113 autos, la empresa japonesa Mazda con 25 mil 117 autos y por último Hyundai con 20 mil 561 vehículos circulando por las calles de México.