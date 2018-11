Conoce la Regla de Oro, para una gran experiencia de vida con los demás.

La regla de oro se encuentra en numerosas culturas, religiones, sistemas éticos, tradiciones indígenas e incluso en las ciencias matemáticas, por esta razón posee una autoridad moral tremenda y revela una unidad profunda que subyace en la diversidad de la experiencia humana.

La regla de oro.

El vivir de acuerdo a la Regla de Oro significa tratar de empatizar con otras personas, incluidos aquellos que pueden ser muy diferentes de nosotros. La empatía se encuentra en la raíz de la bondad, la compasión, la comprensión y el respeto, cualidades que todos apreciamos que se nos muestre, quienesquiera que seamos, sea lo que sea que pensemos y de donde sea que vengamos.

Cabe mencionar que a lo largo de los siglos, muchos pensadores individuales y tradiciones espirituales han promovido una u otra versión.

BAHAISMO o FE BAHAI

No pongas en ningún alma una carga que no desearías que se te impusiera, y no deseen a nadie las cosas que no desearían para ustedes mismos. –Baha´U´Llah-

BUDISMO

No trates a los demás de maneras que tú mismo encontrarías hirientes. -Udana-Varga

CONFUCIONISMO

Una palabra que resume la base de toda buena conducta es… bondad amorosa. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. –Confucio.

CRISTIANISMO

Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. -Mateo 7:12-

HINDUISMO

El deber supremo es: no hagas a los demás lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti – Mahabharata

ISLAM

Ninguno de ustedes cree verdaderamente hasta que desean para los demás lo que desean para sí mismos. -El profeta Mahoma.

JAINISMO

Uno debe tratar a todas las criaturas del mundo, como a uno le gustaría ser tratado.. – Mahavira.

JUDAISMO

Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. En eso consiste toda la Torá; Todo lo demás es un comentario.. -Hillel, Talmud, Shabbat.

TAOISMO

Considera la victoria de tu prójimo como si fuera la tuya y la derrota de tu prójimo como si fuera la tuya. -T´ai Shang Kan Ying P´ien-

