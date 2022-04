Conoce estos cortes de cabello en tendencia para primavera/verano

Cada inicio de estación del año, la mayoría nos preguntamos: “¿será este un buen momento para cortarme el cabello?” Lo cierto es que no existe una temporada definida, por lo que la decisión resulta bastante personal.

Elegir el tipo de corte, estilo e incluso el color que mejor vaya contigo, será el siguiente paso si has decidido cambiar tu look. A continuación te presentaremos las tendencias de cabello 2022 que pueden ayudarte a lucir espectacular y a la vanguardia.

Las pasarelas y la opinión de los expertos han comenzado a trazar el camino del mundo capilar para esta temporada mediante una consigna común: el regreso de los setenta y noventa. Los cortes de pelo dejarán de ser rectos para dar paso a versiones en capas, lo que alude a un derroche de frescura y originalidad.

Tendencias de cortes de cabello para primavera/verano 2022

Flequillo Birkin

Consigue ese look chic sin esfuerzo añadiendo un fleco ondulado a tu look. Esto puede añadir una suavidad y un movimiento increíbles a todo tipo de largos. La idea es que el flequillo sea un poco transparente y que se pueda llevar hacia un lado, o hacia arriba en un peinado recogido, o dejarlo suelto para un look más sutil.

Mixie

Los cortes híbridos son una tendencia en sí mismos. Por eso, el bixie (o bob, mezcla de corte pixie) es otra tendencia que debes tener en cuenta. Pero si quieres algo más alternativo, el corte de cabello mixie es muy divertido y atrevido que veremos en primavera.

Capas entrecortadas

Las capas siguen siendo una tendencia importante, pero cada vez son más cortas y definidas: Esta primavera seguiremos viendo cómo la gente adopta su textura natural y creo que veremos muchas más capas entrecortadas en el pelo para personalizar perfectamente a cada persona.

Lob lujoso

Optar por un corte recto más largo cuando el clima es más cálido puede parecer contrario a la intuición, pero en realidad, ofrece más opciones de peinado si quieres recogerlo y quitarlo de la cara, por lo que es una alternativa inteligente y chic. El estilista mezclará las capas con el cabello sin que se produzcan cortes bruscos para conseguir un look más moderno.

¿Cómo se llama el corte de mujer corto?

Pixie.

Pixie. Uno de los cortes de cabello corto más usados es el corte pixie. Si bien es muy popular, se adapta caras ovaladas o a rasgos muy femeninos y finos. Si eres de las afortunadas no dudes en usar este corte.

