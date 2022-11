Conoce esta exhibición de arte creada por Inteligencia Artificial

En San Francisco, en la galería Bitforms se está exhibiendo una colección de arte particular creada por inteligencia artificial, que es capaz de producir imágenes basadas en un sistema de conversión de texto a una velocidad impresionante.

El museo presenta esta colección bajo el nombre de ‘Artificial Imagination’ y muestra algunas formas singulares en que los artistas empezaron a incorporar a DALL-E 2, GPT-3 y otros sistemas de inteligencia artificial a sus obras.

¿Cuál es la exhibición de arte de Inteligencia Artificial en San Francisco?

Las palabras se convierten a imagen con procesadores inteligentes

Las piezas que se exhiben en esta exposición en la ciudad de San Francisco, California fueron creadas por DALL-E, sistema impulsado por IA que permite convertir un texto específico a imágenes digitales, y todas las piezas exhibidas están a la venta.

Cada uno de los cuadros cuesta entre 2 mil 500 y 5 mil dólares.

Estas obras se crearon cuando el ‘artista’ escribió palabras específicas o eligió sugerencias de la Inteligencia Artificial, y una de las esculturas se hizo leyendo las ondas cerebrales y señales corporales del creador para elegir una imagen creada por IA, que resultó en la pieza final.

Sin embargo, esta forma de arte no tiene mucha acogida, puesto que los artistas humanos no consideran que las imágenes creadas por IA sean arte verdadero puesto que no muestra los signos de la creatividad humana.

Esta opinión, además de la que dice que la inteligencia artificial podría destruirnos, ha creado una controversia considerable en la galería, y los ingenieros humanos, por otro lado señalan que la creación de piezas por IA no se trata solamente de eso, sino también de ajustar y refinar algunas opciones y características para lograr la imagen perfecta.

¿Hasta cuándo se podrá ver la exhibición de inteligencia artificial?

La Inteligencia Artificial tiene controversias entre los humanos

La galería Bitforms estará abierta hasta el día 29 de diciembre y presenta ocho piezas distintas hechas por artistas de los medios, roboticistas y otros que trabajan en la industria tecnológica con inteligencia artificial.

