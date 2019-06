Conoce el verdadero significado de soñar con tu ex

¿Quién no ha soñado con su ex pareja? Aunque en ocasiones podría resultar incómodo o hasta molesto, en realidad es uno de los sueños más comunes entre la gente y no necesariamente significa que lo extrañas y quieres regresar con él, ni siquiera que no estés satisfecha con tu relación actual (si es que la tienes), se trata simplemente de un mensaje de tu subconsciente.

Vayamos por pasos. Primero que nada, no, soñar con tu ex no cuenta como una infidelidad y ni siquiera tienes que “confesarte” con tu pareja, incluso si en determinado momento aquel sueño terminó tornándose un tanto erótico. Segundo, tampoco quiere decir que lo extrañas y no lo has superado, aunque en este caso tendrías que ser sincera contigo misma y meditarlo.

En realidad, este tipo de sueños indican que probablemente necesitas cerrar aquel ciclo y continuar con tu presente, o incluso que deberías recordar alguna lección del pasado, puesto que tal vez te encuentras reviviendo algún error o inseguridad de aquel momento y ha servido como detonante para tu subconsciente.

El subconsciente funciona de formas muy misteriosas, y el simple hecho de leer un libro, escuchar una canción, acudir a cierto lugar o sentir algún aroma te ayuda a recordar ciertas cosas del pasado, que aunque por lo general suelen estar “escondidos”, resurgen o se activan ante ciertas circunstancias.

Ahora bien, también cabe la posibilidad de que añores la compañía de aquella persona que ya no está, por ejemplo si terminaste recientemente con ella, no obstante, estos sueños por lo general suelen llegar por las dos razones anteriores, por ejemplo si te vas a casar y sueñas con tu pareja, tal vez tu subconsciente te está alertando sobre alguna situación en particular.

Así que ya lo sabes, no te preocupes y no te sientas culpable, soñar con tu ex es más común de lo que te imaginas y aunque en algún momento podría llegar a ser incómodo, sólo es cuestión de que medites la situación y reconozcas el significado de tu sueño.

