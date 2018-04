Descubre si tu pareja pertenece a este signo que prefiere no involucrar sus sentimientos y tener sexo sin compromiso

Las relaciones para cada signo zodiacal se dan de manera diferente y mientras que algunos prefieren tener una pareja estable con quien compartir su vida en un plano emocional y sexual, otras prefieren separar sus emociones y su vida personal de sus relaciones sexuales, ¿cuál eres tú? Conoce el signo zodiacal que prefiere tener sexo sin compromiso.

La astrología nos ha dado los perfiles de personalidad de cada uno de los signos del zodiaco y, basándonos en esa información puedes saber el signo zodiacal que prefiere tener sexo si compromisos.

Buscan algo sin ningún compromiso de por medio

Dinos qué signo del zodiaco eres y sigue leyendo para saber cuál es ese mistrioso signo zodiacal que prefiere algo sin compromiso en lugar de tener una relación formal.

Conoce el signo zodiacal que prefiere tener sexo sin compromiso

Algunas personas prefieren separar sus emociones y su vida personal de sus relaciones sexuales ya que para algunos signos estas dos cosas van de la mano, mientras que para otros son situaciones completamente diferentes, mientras que algunos signos mantienen una consciencia emocional elevada, otros luchan por no sentirse vulnerables.

Existe un signo en particular que prefiere involucrarse sexualmente con alguien sin que esto comprometa sus sentimientos, es por eso que una relación nunca será su primera opción y si se acerca a alguien para seducirlo su único objetivo será obtener una satisfacción física.

Muchos prefieren no involucrar los sentimientos

Este signo zodiacl es Libra, si bien tiene fama de ser una persona equilibrada y justa, a nivel personal Libra tiene bien claro que no quiere involucrarse sentimentalmente con nadie que no cumpla con todas sus expectativas, así que no perderá el tiempo invirtiendo más de su energía en alguien que cree que no la merece, esto no significa que no tiene tantas parejas como otros signos, por el contrario, Libra sabe que la atracción y los sentimientos no siempre están ligados y tener relaciones casuales es su especialidad.

Libra

Al momento de querer tener una relación seria tal vez llegue a sentirse frustrado por que tiende a sobre pensar sus interacciones con otros y tendrá que luchar por mostrar su lado vulnerable si quiere que las cosas funcionen.