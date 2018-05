Hacer un plan detox ayudar a purificar tu cuerpo y así estar saludable mientras comes delicioso.

Limpiar tu casa, cuarto u oficina siempre es benéfico, no solo para tener las cosas en su lugar y deshacernos de lo que no nos sirve, sino que ayuda al organismo, pero también hacer un plan detox ayudar a purificar tu cuerpo y así estar saludable mientras comes delicioso.

El plan detox tiene como objetivo principal depurar y eliminar las toxinas que hay en el organismo, por ello que durante este proceso sea muy importante saber lo que ingieres y lo que dejas de consumir.

Al eliminar elementos dañinos, permitimos a nuestro cuerpo trabajar de una manera más eficiente mientras nos nutrimos con alimentos y bebidas que aportan beneficios adicionales.

El plan detox será tu aliado para mantener saludable a tu organismo

El plan detox es una forma muy efectiva que restaura el cuerpo después de haber pasado por una larga racha de mala alimentación o incluso cuando piensas que si comes saludable pero muchos de los alimentos que consumes no son del todo sanos.

Y es que es muy común encontrar productos que tienen lácteos, azúcares refinados, conservadores y productos procesados que en exceso no permiten que nuestro cuerpo funcione de manera correcta.

¡Conoce el plan detox para purificar tu cuerpo comiendo delicioso!

El nuevo plan detox que se está volviendo súper popular por sus deliciosas bebidas y alimentos, está aquí gracias a una empresa 100% mexicana llamada Mora Mora, que tiene como concepto el "Clean Eating", que propone consumir la comida tal cual la provee la naturaleza o lo más cercano posible.

No es una dieta, sino un es un estilo de vida enfocado en la pureza de los alimentos y su preparación, con el fin de mejorar tus hábitos y tu bienestar tanto a corto como a largo plazo.

En Mora Mora puedes armar tu plan alimenticio por día o semana e incluir los deliciosos platillos que preparan al momento para ti: raw oats, poke de betabel, triple noodle salad, sushirrito, zucchini al pesto spring rolls, green smoothies y por supuesto su gran variedad de jugos cold pressed hechos con la combinación precisa de ingredientes para re-equilibrar tu cuerpo.

Su menú es en su mayoría vegano, orgánico, sin gluten, sin lácteos y completamente libre de azúcar refinada e ingredientes procesados, pero con un toque de sabor que no te hará extrañar para nada la comida a la que estás acostumbrada.

Además, ofrecen deliciosos smoothies, smoothie bowls, toasts, jugos cold pressed y lattes preparados con leche de almendra que ellos mismos hacen.

Lo cierto es que aunque en donde vivas no exista una sucursal de Mora Mora, puedes ver sus menús y los ingredientes que usan para que hagas tu, tus propias versiones de los platillos saludables que tiene esta empresa mexicana.

No hay pretexto para darle a tu cuerpo el cuidado que merece mientras disfrutas de platillos exquisitos y para nada aburridos.

¡Te encantará!