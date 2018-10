Conoce el mejor restaurante del mundo.

De acuerdo a la mítica lista “The World's 50 Best”, se ha dado a conocer los mejores cocinas del año, y España es el país con mayor representación. Esta clasificación es de este 2018 y se dio a conocer en una gala -conocida como “los Oscars de la cocina”.

Lo mejor de la gastronomía.

En este evento se da a conocer lo mejor de la cocina, el color y sabor muchos de los mejores chefs del mundo, productores de alimentos de alta calidad, periodistas gastronómicos, cabe mencionar que esta es la fiesta gastronomía más importante del mundo.

El mejor restaurante del mundo 2018 según 50 Best, galardonado con el premio 'The Best Restaurant In Europe es la Osteria Francescana, restaurante ubicado en la ciudad italiana de Modena que dirige el chef Massimo Bottura, quien basa su cocina en la reinterpretación moderna de la cocina tradicional italiana. Ya logró este mismo galardón en 2016. Cuenta con un menú de 195 euros.

Massimo Bottura.

Osteria Francescana, el restaurante de Módena liderado por Massimo Bottura, ha vuelto a ser líder mundial. En 2016 subió al primer puesto de la lista The World’s 50 Best y ahora lo ha logrado de nuevo, desbancando al neoyorquino Eleven Madison Park. En el segundo puesto, El Celler de Can Roca, restaurante de Girona constantemente innovador desde las raíces de su entorno y gestionado por un trío de ases creativos, los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca.

Un poco de historia

Massimo Bottura abrió su primer restaurante, Trattoria del Campazzo, en Nonantola (Módena) en 1986. Fue una vecina, Lidia Cristoni, quien llamó a su puerta para ofrecerle ayuda y le enseñó a preparar algunos platos tradicionales. Otra de las lecciones que le dejó fue que todo el personal debía reunirse para comer antes del servicio, como si fueran una familia.

Después de un tiempo, Bottura se marchó a Nueva York. En un local en el que tuvo que esperar 20 minutos por un café se ofreció por si necesitaban sus servicios. Ese mismo día lo llamaron y en su primer turno coincidió con una joven estadounidense que también se estrenaba en el puesto, Lara Gilmore, con la que años después se casaría.

Tras una estancia en París con el chef Alain Ducasse, durante la que estuvo separado de Gilmore, le propuso volver a estar juntos e instalarse donde ella quisiera. Se fueron a Módena y compraron la Osteria Francescana.

Osteria Francescana.

En la tarde del 19 de marzo de 1995 el restaurante abrió sus puertas. Gilmore se encontraba en Estados Unidos porque acababan de operar a su padre. Bottura la llamó por teléfono horas antes para pedirle matrimonio. La respuesta de ella fue: "Déjame que primero me tome mi café", ya que por el cambio horario eran las ocho de la mañana. Tras tomárselo, dijo que sí.

Datos curiosos

La primera estrella Michelin llegó en 2002, la segunda cuatro años después y en 2011 consiguió las tres estrellas.

Los platos de la carta oscilan desde los 20 euros del aperitivo más barato a los 80 de los segundos platos.

La serie documental de Netflix Chef's Table le dedicó su primer episodio.

El chef está comprometido con la reducción del desperdicio de comida.

En Osteria Francescana se sirven comidas y cenas de martes a sábado. El personal descansa los domingos y los lunes.