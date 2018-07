Conoce cual es tu signo en el zodiaco del horóscopo Chino

Conoce cual es tu signo en el zodiacal del horóscopo Chino

El ciclo zodiacal del horóscopo chino difiere del occidental que generalmente vemos en periódicos y otras publicaciones en que se basa en años lunares. Tu signo depende del año en que naciste y está representado por un animal.

La Rata China

La más seductora del horóscopo chino. Son del signo rata los nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Características de la Rata

zodiacal del horóscopo Chino: Rata

Valiente, inteligente, recursiva, saludable y prudente. Es portadora de abundancia. Intuitiva, astuta y audaz. Celosa en el amor, puede atacar si se la provoca. Vive intensamente el presente. Es sentimental y ahorrativa. Un nativo de este signo puede parecer reservado y tranquilo, pero en realidad es muy inquieto. Logra conservar el autocontrol, tiene generalmente una personalidad alegre y sociable lo que explica porque es tan popular y tiene tantos amigos. Su gran capacidad de amar puede ser superada solamente por su astucia y pasión por el dinero.

El Buey (Bufalo) Signo Chino

Buey corresponde a los nacidos en los años 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Características del Buey

zodiacal del horóscopo Chino: Buey

Significa trabajo y paciencia. Es un animal sagrado en Oriente. Es prudente, no necesita de grandes esfuerzos para obtener el Èxito. No se enfurece fácilmente, pero cuando lo hace, estalla con violencia.

Busca aislarse, y sus ideales la empujan al apasionamiento. Para ella la familia es fundamental. Prefiere los negocios como forma de subsistencia. Gran habilidad manual.

El buey es tranquilo y metódico. Bajo su aspecto modesto esconde una mente lógica y determinada. Aunque es introvertido, su enería puede transformarlo en un orador eficaz cuando se le presenta la necesidad. Es un trabajador incansable, sigue la rutina y las convenciones. Gracias a su carácter constante y confiado, alcanza posiciones de responsabilidad y su presencia inspira orden y respeto.

El Tigre Signo Chino

Son del Tigre los que nacieron en los años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Características del Tigre

zodiacal del horóscopo Chino: Tigre

Inteligencia, habilidad y poder. Precavido, guarda para el futuro. Es independiente, obstinado y duro. Representa la suerte. Audaz y valiente, medita cualquier paso. Es líder. Se aparta de lo que no le compete. Desconfiado y egoísta, busca trabajos arriesgados. Es sensible y apasionado. Su parejas ideales son el caballo, el dragón y el perro. No cuadra con serpiente ni con mono.

Rebelde, expresivo e imprevisible, es un luchador ardiente e intrépido, y su signo es respetado en Oriente porque conjura los tres desastres màs graves que pueden amenazar a una familia: el fuego, los ladrones y los espectros. Tiende a ser desconfiado, posesivo y peleador cuando se pone celoso. Su vigor y su amor por la vida son contagiosos.

El Caballo en la astrología China

Son del signo Caballo los nacidos en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Características del Caballo Chino

zodiacal del horóscopo Chino: Caballo

Coordinación, belleza y nobleza. Dócil, amistoso y fiel. Las personas de este signo son optimistas, comunicativas y sociables, pero se distinguen por su independencia, disponen de un fuerte temperamento. No son rencorosas. Son impacientes, imprevisibles. Débiles ante el sexo opuesto. Inclinados a la entrega total, detestan la desconfianza y los celos. Jamás deben buscar a los del signo Caballo, ante quienes saldrán vencidos si se enfrentan.

Aunque le falta estabilidad y perseverancia, remedia estas carencias con una mentalidad abierta y flexible. Seguro de sí mismo, atrevido e impulsivo tiene un fuerte sex appeal. Es encantador, perceptivo y locuaz, pero también susceptible y testarudo. El impredecible caballo se enamora y desenamora con facilidad. Es trabajador e independiente, tiene un corazón aventurero. Reacciona rápido y sabe tomar decisiones en el momento.

La Cabra en la astrología China

Eres del signo cabra si naciste en alguno de estos años: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Características de la Cabra

zodiacal del horóscopo Chino: Cabra

Los chinos la relacionan con los monjes, por su tendencia al aislamiento. Los de su signo son amables e inteligentes, poseen un sentido artístico innato, pero son inconstantes, gustan de la buena vida y la belleza. Son elegantes y generosos.Tienen poca autoestima y tienden a vivir de los demás. Son dados al esoterismo y fácilmente caen en manos de sectas. Carecen de sentido de la responsabilidad.

Poseen habilidad manual. No congenian con los demás signos del zodiaco, menos con buey.

Casi siempre apacible y tímida. Tiene un espíritu artístico y creativo; pero también puede volverse pesimista y cerrada. No soporta ni la excesiva disciplina ni las críticas. Tiene un humor variable y le es imposible trabajar bajo presión. Ama a los niños y a los animales, le gusta la naturaleza y es muy apegada a la familia. A donde vaya, encontrará personas que la ayuden. Nunca le faltan comida, refugio y vestido.

El Mono en la astrología China

Eres del signo mono si naciste en alguno de estos años: 1909, 1920,1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Características del Mono Chino

zodiacal del horóscopo Chino: Mono

Insaciablemente curiosos, los monos probarán cualquier cosa una vez. Ávido de aprender nuevas habilidades, un mono lo realizará entusiastamente una y otra vez hasta que lo domine. Esto da crédito a la frase, “El mono ve, el mono hace”. También, los monos son intensamente competitivos. Crean de su misión hacer cosas mejor que cualquier otro. El fracaso no está en el vocabulario del mono. Extremadamente inteligente, hábil e innovador, la persona mono sobresaldrá en cualquier campo.

Realmente cree que es “el plátano de arriba”. Por el lado negativo, les es difícil confiar. Tienden a ser demasiado cuadrados acerca de cualquier cosa.

Es el signo del inversor, improvisador y motivador, capaz de atraer a todos hacia sí con astucia y encanto. Inteligente, flexible e innovador, resuelve los problemas más complejos con desenvoltura. Puede ser también muy egoísta, vanidoso y competitivo, sabe esconder sus sentimientos y planificar hábilmente movidas astutas. Tiene el raro don de caer simpático incluso después que nos ha estafado.

El Conejo en la astrología China

Son conejos los nacidos en los años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Características del Conejo

zodiacal del horóscopo Chino: Conejo

Fertilidad, ética y longevidad. Dócil y humilde, a veces tierno y tímido, humilde y bondadoso. Posee el don de la palabra y es convincente.

Sabe controlarse, pero es ambicioso. Hogareño, refinado, amigo de la buena vida. Es dado a acumular conocimientos, pero superficial y vanidoso. Proclive al juego, sabe retirarse a tiempo. Gusta de rodearse de gente. Su as de triunfo son los negocios. Es respetuoso de la palabra empeñada.

Es reservado, amante del arte y posee buena capacidad de juicio. Su energía es sutil y meticulosa, lo que hace de él un estudioso. Busca una vida tranquila, recreará a su alrededor ambientes pacíficos y acogedores. Su gracia para comunicarse y su astucia lo hacen un excelente negociador. Sufre cambios bruscos de humor por momentos parece alejado e indiferente a las personas, sin embargo, es vulnerable a las criticas.

El Dragón en la astrología China

Son dragones chinos los que nacieron en los años: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Características del Dragón

zodiacal del horóscopo Chino: Dragón

Es el único animal mitológico de los doce, rey de todos ellos. Simboliza sabiduría, corazón, honestidad y coraje. Es enérgico, longevo, idealista y capaz de realizar los trabajos más complejos. Habla más de lo aconsejable y se preocupa demasiado sin razón. Es minucioso, obstinado, servicial y generoso. Prefiere dedicarse al arte, la religión, los asuntos militares, la medicina o la política. Su entrega en el amor es total. Es compatible con los demás animales, menos la serpiente.

El Dragón es una reserva inagotable de energía. Su impetuosidad y fervor casi religioso resplandecen como el mítico fuego lanzado por su boca. Sin embargo, si no frena sus entusiasmos prematuros, puede quemarse y terminar en una bocanada de humo. Cualquier cosa que haga, para bien o para mal, no dejará nunca de causar sensación. Es ciertamente un signo próspero y afortunado. Pero tiene delirios de grandeza y es difícil discutir con él.

La Serpiente Signo Chino

Aquellos que nacieron en los años: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. son del signo Serpiente

Características de la serpiente

zodiacal del horóscopo Chino: Serpiente

Sagacidad, prevención y destreza. Es temida y de pocos amigos. Así como es símbolo de inteligencia y sabiduría, lo es también de maldad, decepción y corrupción. Significa adaptabilidad a las circunstancias sobrevivientes. Discreta y calculadora, no enfrentar graves problemas económicos, pero es egoísta y presuntuosa.

Tiende al ejercicio de lo intelectual y filosófico. Es tacaña por naturaleza. Busca profesiones u oficios de poco riesgo. En el amor y el sexo se muestra sabia, hermosa y posesiva. Su mayor empatía es con el buey y ninguna con el tigre.

Es extremadamente intensa y salda sus cuentas, consciente o inconscientemente, en todo lo que hace. El nativo del signo serpiente es el pensador más profundo y enigmático del ciclo Chino. Amable y discreto, ama los buenos libros, las comidas refinadas, la música y el teatro. Es capaz de recuperarse con mucha rapidez de las dificultades.

El Gallo en la astrología China

Son del gallo los nacidos en los años: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Características del Gallo Chino

zodiacal del horóscopo Chino: Gallo

Honorable. Liderazgo y autoridad. Están pletóricos de fuego y entusiasmo. Son extrovertidos y solitarios. Espontáneos y reactivos.

Se echan sobre los hombros todas las tareas. Desconfiados, conservadores y egoístas. En asuntos de amor, con frecuencia desilusionan a sus parejas. Son dichosos con bueyes, serpientes y dragones.

Alegre, gracioso y divertido. Sabe expresarse, pero es el signo más excéntrico e incomprendido de todos. Exteriormente, es la imagen de la agresividad y de la confianza en sí mismo, pero en el fondo del corazón es un conservador y un anticuado. Agudo, preciso, organizado, decidido y muy sincero. Puede ser crítico hasta la brutalidad. Ama debatir para mostrar lo informado e inteligente que es. Trata de convertir a todos a su modo de pensar. Honesto y trabajador, tiene una resistencia admirable.

El Perro en la astrología China

Son del signo chino Perro los nacidos en los años: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Características del Perro Chino

zodiacal del horóscopo Chino: Perro

Fiel, cariñoso. La mayor cualidad de los nacidos en estos años es la honestidad. Guardan fielmente las confidencias y la palabra empeñada. Buscan en los demás sus propias cualidades. Son fríos frente al peligro. Fieles cumplidores del deber, son exigentes con sus subalternos. Egoístas y testarudos, proclives al pesimismo. Son felices con el caballo, pero detestan al tigre. Pueden ser industriales, médicos, sacerdotes, escritores, filósofos, pensadores, jueces.

Este nativo es un observador atento y abierto, que trata de salvar las finalidades sociales y en defender los intereses de todos. Es honesto, inteligente y sincero. Tiene un profundo sentido de lealtad y pasión por la justicia. Aunque proteste, reproche o aparente indiferencia, no puede ignorar un pedido de ayuda. A veces, protege los intereses ajenos más que los propios. Su cólera es pasajera, él no guarda rencores.

El Cerdo en la astrología China

Son del cerdo los nacidos en los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Características del Cerdo

zodiacal del horóscopo Chino: Cerdo

Es el último de los animales que acudieron a la convocatoria de Buda. Para los chinos, es valiente, pacífico. Símbolo de devoción y dedicación. Los más corteses y galantes del horóscopo chino.

Asombrosa tenacidad. Muestran profunda honestidad, pero reaccionan con arrebato frente a lo inesperado. Se llevan bien el signo perro. Son apasionados en el amor y no ceden hasta conseguir sus pretensiones. No congenian con serpientes ni cabras. Su vocación tiene que ver con la manufactura, medicina, arquitectura, pintura, negocios, relaciones públicas.

Valiente, sólido y atento. Exteriormente podrá parecer grosero y jovial pero en el fondo es muy honesto, simple y con gran fuerza de voluntad. Dispone de mucha paciencia, se empeña en su tarea con todas las fuerzas hasta el fin. Es querido y apreciado porque busca la armonía universal, puede tener divergencias pero jamás lanzará un golpe bajo. Entabla amistades duraderas y beneficiosas. Ama todo tipo de reuniones, organizar fiestas, hacerse socio de círculos y asociaciones de todo tipo. Tiene debilidad por los placeres mundanos.