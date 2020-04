Conoce ageLOC® LumiSpa®, el limpiador facial que está revolucionando Instagram

Conoce ageLOC® LumiSpa®, el limpiador facial que revoluciona las redes

Últimamente en el mundo del cuidado personal y en las redes, es tendencia un producto totalmente distinto a lo que acostumbramos a ver, su nombre es ageLOC LumiSpa.

A pesar de que el precio en méxico del lumsipa puede parecer un poco elevado, ha sido récord en ventas en el mundo y cada vez más cuentas de Instagram lo promocionan.

¿Qué hace ageLOC LumiSpa en nuestra piel y cómo funciona?

Muchos limpiadores faciales, poseen sistemas de limpieza con cepillos abrasivos que no son buenos para la piel ya que, en vez de generar el efecto deseado, lastiman. LumiSpa, en cambio, posee un sistema innovador, sus cabezales son de silicona muy suave que no levanta células de la piel si no están muertas.

La tecnología que utiliza, llamada oscilación por micro pulsaciones provoca una limpieza mucho más profunda y también promueve la renovación de la piel de manera dinámica. Funciona mediante un mecanismo de doble acción, que permite realizar una exfoliación por medio de la rotación inversa.

Es muy importante destacar que el balance natural de humectación de la piel no es afectado por este dispositivo, al contrario, ayuda a mantenerlo en equilibrio higienizando en profundidad. El producto funciona con diferentes cabezales y geles, adaptándose cada uno de ellos al tipo de piel de la persona, de esta manera los cabezales y geles disponibles son para piel seca, sensible y grasa.

¿Cómo es la tendencia de uso de este dispositivo?

Sin dudas, la tendencia de uso del producto ha tenido un crecimiento muy elevado y notable como podemos observar en el gráfico. La utilización del LumiSpa de la compañia Nu Skin creció fuertemente en el año 2019 y se estima que para el 2020 los números sean aún más altos.

En el 2020, en el mes de marzo, ageLOC LumiSpa fue el ganador del premio New Beauty como el mejor dispositivo de limpieza. Lo cual refleja la fuerte aceptación del mercado y de los profesionales de belleza al recomendar su uso.

Una de las compañías que lo comercializa en México llamada 911Belleza ha realizado un seguimiento exhaustivo en la preferencia de las personas con respecto a LumiSpa y otros limpiadores faciales, los resultados fueron alentadores ya que 8 de cada 10 personas que lo probaron realizaron una valoración positiva y se interesaron por comprar el producto.

¿Cuáles son las opiniones de la gente?

Las opiniones del lumispa son variadas pero en general “las personas se encuentran muy satisfechas con el producto, es muy versátil y sirve para cualquier tipo de piel por lo tanto todas las personas pueden usarlo, es común encontrar opiniones tanto de hombres de como mujeres que lo probaron. La mayoría de las personas que lo usan también destacan que es muy fácil de utilizar y que en poco tiempo han notado cambios” comenta Matías Jacquat desde la compañía de belleza.

Y agrega “Cabe destacar que, como cualquier tratamiento de belleza, los resultados se verán si se utiliza de manera continua, a diario, por lo menos dos veces por día”.