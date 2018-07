Conoce a los tres signos zodiacales que no perdonarían una infidelidad, ¡son los más inseguros!

La infidelidad es una acción muy común y no solo se da en pareja, también entre amistades y es que de verdad, es lo peor que se le puede hacer a una persona, pues no solo juegas con su tiempo, también dañas los sentimientos y esto es una herida bastante dolorosa cuando se comete. Hay parejas que se acostumbran a es, pues lo ven como parte de algo rutinario pero no lo es y en ocasiones suele traer consigo consecuencias muy fuertes, pues si no hay cuidado y protección las personas que son infieles de manera constante suelen adquirir una enfermedad o infección de transmisión sexual y ahí es en donde el daño suele durar de por vida. A continuación te presentamos, los tres signos que en la vida perdonarían una infidelidad...

CÁNCER

Este signo es uno de los más fieles, entregados y comprometidos con sus relaciones, por lo que una infidelidad es el golpe más duro que puede recibir. Su gran intuición es de gran ayuda cuando siente que algo no está bien y no descansa hasta descubrir la verdad.

El cangrejo es muy sensible y por ello tiene mucho miedo de que la persona que más ama le falle y le engañe. Eso sí, una vez que descubre una infidelidad pierde su lado tierno y suave y es capaz de cortar todo de tajo, sin remordimiento ni piedad. Cuidado con un Cáncer molesto, puede ser muy peligroso.

GÉMINIS

Géminis tiene una personalidad dual que a veces le vuelve muy inseguro, por eso las chicas de este signo se dejan llevar por el poder de sus pensamientos y se imaginan el peor de los escenarios cuando sospechan que su pareja le está siendo infiel.

Por otro lado, su miedo a que le engañen puede provocar discusiones en muchas ocasiones que no ameritan, pues aunque se trata de un signo muy seguro de sí mismo en cuestiones de amor pueden llegar a ser indecisos e inseguros.

CAPRICORNIO

Este signo es muy comprometido y fiel a su pareja, por lo que no tolerará si le están faltando el respeto al ocultarle algo tan importante. Un capricornio tiene miedo a que le traicionen pero también tienen la fortaleza de terminar la relación si descubre que sus miedos no han sido sólo producto de su imaginación.

Con información de Soy Carmín.