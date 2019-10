Conoce a los signos más tacaños del zodiaco… ¡no les puedes sacar ni un peso!

Veamos… no es lo mismo ser ahorrador o prudente con los gastos, que tacaño; hay quienes debemos cuidar la quincena porque si no al final nos quedamos sin comida, pero siempre nos permitimos uno que otro lujito en la semana. Por el contrario, el tacaño se priva de cualquier gasto, hasta de los necesarios, se la pasa contando los pesos y por lo general provoca momentos incómodos durante las salidas grupales.

¿A poco no te suena el típico: “a ese lugar no porque es muy caro”?, “no voy a dejar propina”, o cualquiera de sus variantes. ¡Todos los grupos de amigos tienen al menos uno! Y a continuación te diremos de quién se trata en el tuyo, según su signo del zodiaco. ¡Continúa leyendo!

Tauro

Con Tauro podemos decir que se trata de un tacaño inteligente, pues aunque nunca puedes sacarle ni un centavo, saben muy bien qué hacer con su dinero y lo invierten sabia y responsablemente (no a todos se nos da eso de invertir con seso). Asimismo, se trata de signos del zodiaco que únicamente están dispuestos a sacar la ‘plata’ cuando saben que es irremediablemente necesario, siempre y cuando les signifique algún beneficio en el futuro.

Escorpio

Bien dicen que los tacaños y ahorradores desarrollan un tipo de sexto sentido que les permite detectar las ofertas a kilómetros de distancia y es justamente esto algo que caracteriza a Escorpio. Siempre está pendiente de promociones y descuentos, se sabe de memoria las ofertas, encuentra siempre los precios más baratos y todo el tiempo encuentra la manera de gastar menos.

¡Si pretendes acudir a algún tipo de venta noctura, definitivamente ve de la mano de un Escorpio!

Capricornio

Capricornio es de aquellos que si sabe que no necesita algo, no lo compra… no cae en los bajos instintos del comprador impulsivo y es capaz de esquivar cualquier tipo de tentaciones. No está dispuesto a pagar por algo que sabe que no podrá explotar hasta el cansancio (hay que desquitar lo gastado) o mínimo si no se trata de algo que tenga realmente una utilidad.

