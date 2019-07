Conoce a los reyes y reinas más ricos del mundo

La realeza vive y disfruta de ciertos lujos que no toda la sociedad conoce, sin duda alguna sus fortunas son tan numerosas que en ocasiones se calculan y en otras, sinceramente no se sabe; asimismo le dan bastante poder adquisitivo a ciertos royals, a pesar de que no sean tan conocidos por el público.

Entre la sociedad hay una idea muy errónea; misma que destaca a Europa entre los favoritos y más ricos del mundo, aunque esto no es así, pues mucho y gran parte del dinero se queda en la India y en Oriente Medio. Con base a la información proporcionada por Quien, se dio a conocer una lista de los reyes y las reinas más ricas del mundo.

La dinastía más rica del mundo es la del rey Rama X de Tailandia, con sus casi 27 mil millones de euros; así lo dio a conocer Business Insider, que como cada año realizó la clasificación de la riqueza de las monarquías. Su gran secreto está en las inversiones en Crown Property Bureau, que administra las propiedades de la corona.

Además, entre esos bienes se encuentra el diamante dorado Jubilee, de 545 quilates, el más grande del mundo. Después de esta exorbitante riqueza están muy de cerca la de los miembros de la realeza de Medio Oriente. El sultán Hassanal Bolkiah de Brunéi alcanzó la segunda posición con 18 mil millones, que obtuvo de la industria del petróleo y el gas.

El sultán vive en el considerado palacio más grande del planeta, valorado en 300 millones, y es dueño de más de 600 Rolls Royce, detalló la edición francesa del medio. La tercera posición es del rey Salmán Bin Abdulaziz al Saud de Arabia Saudí, con 16 mil millones. En cuarto lugar está el emir de Abu Dabi, Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, con 13,500 millones.

En el lugar número 6, hay un empate entre el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubái, quien protagoniza uno de los divorcios más mediáticos de la princesa Haya y, por fin, una fortuna europea, la del gran duque Enrique de Luxemburgo, que es el primer monarca del viejo continente que logra entrar en el ranking; pues tienen una fortuna de 3,500 millones.

Hans Adam II de Liechtenstein, perdió un escalón en el conteo este año, ya que su fortuna se calcula en 3 mil millones. Después, está el rey de Marruecos, Mohamed VI, con alrededor de 1,900 millones. Este monarca es conocido por las supuestas restricciones que le impuso a la princesa Salma, de quien está separado, para ver a sus hijos.

Con sus mil millones, Tamim bin Hamad al Thani de Qatar, se encuentra en la novena posición, mientras consolida a su país como el mayor exportador de gas y en donde se disputará el Mundial de Futbol en 220.

El príncipe Alberto de Mónaco lidera el lugar número 10, gracias a sus 894 millones de euros de riqueza privada. Entre las fortunas europeas, que no se encuentran en el listado, destaca de la reina Isabel II con 450 millones de euros, así como la de William-Alexander de los Países Bajos con 180 millones.

Charles X Gustav de Suecia cuenta con 60 millones de euros, cifra que alcanzó recientemente; mientras, Margarita de Dinamarca goza de 35 millones y Harald de Noruega es dueño de 25 millones. Por lo tanto a Felipe VI se le atribuye una fortuna de 17 millones.

