Confesiones de fantasías sexuales que los hombres quisieran hacer realidad.

Está comprobado que nueve de cada diez personas fantasean eróticamente y de forma habitual pero hay mucho margen de que no se haga realidad. Pero sin duda hemos pensado en eso y hoy te presentamos algunas de las fantasías que los hombres quisieran hacer.

Nueve de cada diez personas fantasean eróticamente.

Durante mucho tiempo han sido consideradas un tabú, pero la revolución sexual de las últimas décadas ha logrado que las fantasías sexuales pasen a ser una parte fundamental de una vida sexual sana y completa.

Las fantasías ponen en juego nuestra creatividad sexual.

Las fantasías ponen en juego nuestra creatividad sexual y la mente recibe muchos estímulos diarios que generan múltiples pensamientos, además de los que genera por ella misma, y las fantasías sexuales se encuentran dentro de esta vorágine de pensamientos.

Fantasías sexuales que los hombres quisieran hacer realidad por lo menos una vez.

De acuerdo a la psicóloga y sexóloga, Núria Jorba, todos los seres humanos alguna vez han tenido una fantasía. “La fantasía sexual se empieza a despertar en la pubertad y nos acompaña el resto de nuestra vida. Esta nos permite escapar de la realidad, cumplir ciertos deseos en nuestra mente.

Algo que se sobresale es que la mayoría de las personas cree que su pareja no está preparada para entender sus fantasías sexuales y apuesta por no contarlas, pero todo esto es posible siempre y cuando exista una buena comunicación sexual, algo que lamentablemente es bastante pobre en muchas parejas hoy en día.

Es posible siempre y cuando exista una buena comunicación sexual.

De acuerdo a la Universidad de Granada en un estudio que realizó a 2.500 españoles (hombres y mujeres) de entre 18 y 73 años, estas fueron algunas de las fantasias sexuales que los hombres quisieran hacer realidad.

Confesiones

Toni (30 años, restaurador): "Yo no sé que me pasa, pero me excitan los ascensores. Supongo que es el riesgo a ser pillado, pero es mi fantasía más recurrente. Aunque mi novia no está mucho por la labor, alguna vez la he convencido. Pero, vamos, es difícil. Tiene que ser muy rápido, porque no hay tiempo para más".

Juanjo (35 años, consultor). "Trabajo en una oficina y quizás por eso me gustan los hombres en traje, y los entornos profesionales y fríos. Por ejemplo, conocer a un ejecutivo en un congreso o una convención, tomar una copa en el bar del hotel, pasar la noche juntos y saludarnos a la mañana siguiente como si no hubiera pasado nada".

Julio (23 años, estudiante y dependiente): "Mi fantasía es hacer un trío con una mujer y un amigo. Siempre he pensado que podríamos pasarlo muy bien. Me gusta la idea de ser dos hombres dando placer a la misma mujer a la vez".

Sergio (39 años, transportista): "Mi fatasía es tener sexo en el agua. Y nunca he llegado a conseguirlo. Por ejemplo, hacer el amor en el mar, o en una piscina, incluso la bañera. Hay algo en la manera en la que el agua se adapta a los cuerpos que realmente me excita".

Pedro (27 años, diseñador). "Me ponen los uniformes. Es tópico, pero es así. Un policía, un militar, un bombero… por algo hay tantas películas X sobre comisarías, cuarteles y comandancias, y tantas coñas sobre mangueras, pistolas, porras y silbatos. Es un clásico que nunca falla".

Carlos (23 años, estudiante): "Acostarme con una mujer madura, entre 35-45 años, pero que tenga un cuerpo de una de 25. A ser posible con buenos pechos".

Con mujeres mayores.

Jesús (35 años, empresario): "Una de mis fantasías que he tenido siempre es la de ir a ver a mi mujer al trabajo por sorpresa y hacerlo allí mismo, en su oficina".

Sexo en la oficina.