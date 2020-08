Condones que debes usar si tienes alergia al látex ¡vuelve a sentir PLACER!

Descubre cuáles son los condones libres de látex que te harán pasar una verdadera noche de placer. Foto: sumedico.lasillarota.com

Ser alérgico no es divertido y más cuando se habla de una alergia que impide del placer de la sexualidad, pues hombres y mujeres se ven afectadas del mismo modo, cuando alguna de las partes es hipersensibles al látex, ya que los condones comúnmente están fabricados con este material, de ahí que es crucial que conozcas algunas de las marcas que podrían sacarte de los apuros, y aquí te las revelamos.

Lo más importante de tener una vida sexual en pareja es poder disfrutarla con plenitud, y aunque existen muchos tipos de anticonceptivos, los preservativos a base de látex son los más accesibles, comunes y fáciles de usar, pero cuando estos artefactos de la felicidad dañan a las parejas, entonces se tiene un serio problema, pero nada está perdido, aquí te decimos qué opciones puedes tener, ¡anímate!

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan optar por condones hechos de poliisopreno, pues de acuerdo con un estudio al menos el 4.3 por ciento de la población en general presentan una alergia al látex; por lo que, es recomendable usar esta opción, para no sufrir daño en la piel.

Además de los condones de poliisopreno que son una forma sintética de caucho, también existen los hechos a base de poliuretano, el cual es un tipo de plástico fino y los de piel de cordero, sí, así es los que están hechos de membrana intestinal del cordero, aunque estos últimos no son recomendados para evitar Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Ahora ya lo sabes, existen tres alternativas para ti que podrán hacer que las noches de pasión vuelvan a cobrar vida son intensidad, la elección es tuya, puedes probar las tres variantes y elegir la que más te convenza, cabe destacar que los recomendados por los CDC y que protegen de forma correcta contra las ETS son los preservativos hechos con poliisopreno y poliuretano.

A continuación, te presentamos algunas marcas de condones libres de látex que podrás comprar desde México y Estados Unidos por medio de Amazon, aunque si corres con suerte seguro en tu sex shop favorita o supermercado podrías encontrarlos, ¡disfrútalas!

Condones SKYN de LifeStyles

Esta marca trabaja los preservativos a base de poliisopreno y aunque son látex, no lo son realmente, pues está hecho de forma sintética, es decir en un laboratorio, así que en su composición se eliminan las proteínas vegetales que provocan las alergias y son súper suaves,evitan los embarazos no deseados y las ETS.

Precio aproximado: 337 pesos mexicanos.

Condones Trojan Supra sin látex Bereskin

Esta marca fabrica sus preservativos a base de poliuretano, lo que los hace más delgados y otra de sus ventajas es que se pueden usar con lubricantes a base de aceite, aunque eso sí, su costo suele ser más elevado.

Precio aproximado: 236 pesos mexicanos.

Condones Trojan naturalamb lubricado

Esta versión de los condones Trojan está hecha de piel de cordero natural, así que aunque previenen el embarazo, no hacen lo mismo con el ETS o el VIH, así que si tienes varias parejas no es muy recomendable; aunque varios expertos los prefieren porque se sienten casi como no usar nada, pero existe otro pequeño detalle, suelen expedir un aroma poco agradable y al que no es fácil acostumbrarse, así que tiene menos ventajas que los dos anteriores, ¡elige bien!

Precio aproximado: 349 pesos mexicanos.

Condones Sico Piel Con Piel

Esta marca de preservativos tiene como material principal de elaboración el poliisopreno, y asegura dar una experiencia de contacto natural, una de sus grandes ventajas, es que, si vives en México si lo puedes conseguir en algunos Walmarts, Famacias San Pablo y por supuesto en Amazon, y son bastante accesibles.

Precio aproximado: 190 pesos mexicanos.

