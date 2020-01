Con su nuevo libro, Gloria Calzada nos invita a vivir a plenitud

Con el libro de Gloria Calzada, “¡la edad vale madres!” , la célebre comunicadora invita a todos sus lectores a vivir en plenitud aceptándose tal cual son, abrazando su edad y despojándose de prejuicios y culpas.

En “¡La edad vale madres!”, Gloria Calzada desarrolla temas como el cuidado del cuerpo para los años que están por venir, también el armar un plan de ahorro para el retiro, eliminar pensamientos negativos y tener claro un proyecto de vida para diseñarlo, entre otras cuestiones.

El mensaje principal de Gloria Calzada en este libro es que “cambiemos la conversación y la connotación que le damos a la edad, creo que cumplir años nos lleva a conquistar un montón de metas, de cimas, de objetivos”.

En la sinopsis del libro que ha sido lanzado a través de Editorial Planeta, Gloria nos dice: “Es cierto que los años cuentan, pero lo mejor es que llegan cargados con regalos increíbles: te dan seguridad en ti misma, te vuelves experta en priorizar, te despojas de prejuicios y culpas, nada es tan urgente. En pocas palabras: la pasas mejor y te conviertes en una mujer más interesante. ¿No lo crees?”

En ¡La edad vale madres! Gloria Calzada enseña a sus lectoras lo fabulosa que ya son, así como la plenitud que puedes alcanzar.

¿Cuál sería el mensaje clave de esta obra?

El mensaje clave sería que hay que quitarle la connotación negativa a la edad, porque es inexorable e inevitable, nos hacemos mayores todos los días.

¿Los jóvenes también pueden interesarse en este libro?

Por supuesto. Todos los que hoy tienen 20 y opinan que los de 40 son unos rucos, también llegarán idealmente a esta edad y les garantizo que van a ser felices si se lo proponen.

La comunicadora continúa con su canal de YouTube “Puro Glow”, el cual acaba de llegar a los 140 mil suscriptores.

¿Predicaste con el ejemplo al escribirlo?

De cierta manera sí. Yo tengo 58 años y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, a mí que no me vengan a decir… y si es cierto, la edad vale madres en muchos sentidos y en otros también, obvio, la rodilla no es la misma y ni modo, pero eso no es importante porque eso no le resta alegría a mi vida.

¿Todo el tiempo hay una constante enseñanza?

Tomar el control de la vida puede ser en cualquier momento, puesto que somos dueños de nuestra propia vida, ¿qué queremos hacer con ella? Obviamente se requiere de disciplina, voluntad, proyecto e intención.

El libro es enriquecido con la participación de 11 mujeres que Gloria admira y quiere, quienes escribieron una reflexión sobre la edad al final de cada capítulo bajo el título Aprendo de la vida.

¿Qué te llevó a incluir testimonios de otras mujeres?

Sobre todo por la amistad. Están Martha Sosa, Lydia Cacho y Cecilia Suárez, entre otras mujeres exitosas. Agradezco enormemente la confianza que tuvieron conmigo, porque no tenían ni la menor idea de lo que se trataba mi libro ni si tengo la mínima capacidad de escribir algo congruente y coherente; entonces, primero que todo es un voto de confianza y de cariño hacia mi persona, porque con todas tengo cierta cercanía, con unas más que otras y estoy enormemente agradecida de que con sus textos enriquezcan el mío.

