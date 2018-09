Maletas con mucho espacioYuya

Con estos tips todo entrará en tu maleta de viaje

Es la hora de irnos de vacaciones, tenemos el boleto, el hotel, el selfie stick pero nos falta hacer la maleta para esos placenteros días de descanso, pero no te apures; tenemos los tips para ahorrar espacio en tu maleta y lleves contigo todo aquello que consideras necesitar.

Con estos tips todo entrará en tu maleta de viaje.

Pero ¿cómo hacer que todo nos entre en una maleta? Hay varias formas de que esto sea posible es cuestión de que pongas en práctica unos trucos y seguramente te quedarás muy sorprendido de que tanto puede ser espaciosa una maleta y de paso te ahorras el pago expra por más equipaje.

Aquí te dejamos estos trucos para que puedas llevar contigo a tus vacaciones todo lo que amas y tengan que salir en la foto.

1. Lo sólido y pesado hasta el fondo

El fondo de la maleta será reservado para las cosas más duras y pesadas, cajas, medicinas, frascos o zapatos, etc. Pondremos en práctica el 'modo puzzle' colocando las cosas de modo que coincidan geométricamente. De esta manera lograremos una primera plana y uniforme.

2. A rellenar cada hueco

No olvides embutir los calcetines dentro de los zapatos que guardas, calzar en el neceser los cargadores del móvil, etc. No te cortes a la hora de aprovechar todos los huecos posibles y no dejes espacios por rellenar, sobre todo en maletas rígidas. Descubrirás que el espacio que normalmente desechamos en las maletas es enorme.

Haz tubos con tu ropa y verás como cabe mucha más ropa en tu maleta.

3. la clave del éxito: Enrollar la ropa

Enrollar la ropa será el mejor tip que hay para hacer más espacio en tu maleta y no solo eso, sino te permitirá mantener tu ropa sin arrugas y usando el menor de los espacios posibles.

4. Practica el método de la cebolla

La tercera estrategia es el 'sistema de la cebolla', que consiste en colocar primero las piezas de ropa más gruesas sobre la maleta pero sin plegar; a continuación colocaremos las más finas y pequeñas hasta llegar a calcetines y ropa interior. Después iremos plegando la ropa, de arriba abajo, de cómo que las piezas del principio nos cubran las más pequeñas, como si fueran capas de una cebolla.