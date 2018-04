Te damos los mejores tips para que sepas cómo hacer el amor sin que nadie te oiga, ¡no te los pierdas!

Tener relaciones y gritar a todo pulmón o hacerlo sin una pizca de ruido a veces es la disyuntiva de muchas parejas, especialmente de las que tienen hijos, viven con amigos o están en casa de los padres y no quieren que nadie se entere de lo que están llevando a cabo, por ello a continuación hay tips con los que podrás tener sexo sin que nadie te oiga.

El gusto se rompe en géneros y a algunas personas les gusta tener sexo y gritar cuanto te apetezca sin preocuparte de si hay alguien escuchándote, pero hay otras que prefieren ser mas callados, de cualquier manera lo mejor es estar con la persona que se ama y disfrutar del momento.

Sin embargo hay parejas que quieren estar juntas y no pueden pues tienen a sus hijos durmiendo en la habitación del lado, o si viven con amigos indiscretos a los que les gusta hacer comentarios inoportunos a la mañana siguiente.

Con estos tips podrás tener sexo sin que nadie te oiga

En esos casos y en muchos otros, hay que bajar los decibelios al mínimo y por ello te compartimos algunos tips de sexólogos con los que podrás tener sexo sin que nadie te oiga.

Posiciones frente a frente

Expertos señalan que las parejas en estos casos, deben probar posiciones en las que no inpliquen tanto empuje y de esta manera pueden comunicarse de forma no verbal y hacer contacto visual y besarse. ¿Un plus? Pueden cubrir sus bocas con las manos y lo hará mucho más sexy.

Música

La música puede esconder todo tipo de gemidos y ruidos, por lo que puedes encerrarte en el cuarto con cualquier excusa, subir el volumen y disfrutar un poco de tiempo de calidad, pero eso sí, los expertos señalan que es importante no olvidar la la coartada para cuando salgan de tu cuarto.

Juguetes más silenciosos

Ya sea que lo hagas sola o con un amigo hot, juguetes sexuales súper silenciosos son la mejor opción

Excusas

Si realmente no pueden guardar silencio, y la tensión se acumula, asegúrate de tener una buena excusa para quedarte en casa cuando no haya nadie y listo.

Almohadas

Resulta que las almohadas tienen un nuevo uso además de hacer que nuestras cabezas estén cómodas para dormir, ya que son excelentes amortiguadores para toda clase de gritos. Una sexóloga comenta que una versión modificada de doggy style, donde tengas una almohada donde tapar tu boca es excelente idea.

Tener relaciones en el piso

Si el problema es hacer ruido con la cabecera o una cama que rechina mucho, muévanse al piso, para eso se recomienda poner una cobija debajo, ya que si es alfombra, podría ser demasiado rasposo para ustedes.

El baño es un buen lugar

Dejar correr el agua podría disminuir cualquier ruido, solo hay que ser cuidadosos porque son lugares resbaladizos, especialmente si tienes que agregar lubricante y otro cuerpo a la ecuación.

Concéntrate en lo oral

No piensen solo en la penetración como destino final, ¿por qué no pasar más tiempo tocándose y provocándose el uno al otro? Expertos señalan que el juego de tocarse o sexo oral hará el encuentro mucho más excitante cuando puedan finalmente hacer todo el ruido que se les de la gana.