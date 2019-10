Con estos remedios evitarás la famosa cruda

Remedios para la cruda

Seguramente cuando te has ido de fiesta y te pasaste de copas has sentido la famosa cruda o resaca y no sabes cómo quitartela o te gustaría algo que no conlleve tanta elaboración porque te sientes muy mal, no te preocupes, aquí te decimos qué productos te la pueden quitar y lo mejor de todo es que lo puedes comprar desde tu casa.

PARCHE ANTICRUDA

El primer remedio y lo puedes encontrar en Amazon - como los otros productos que aquí te diremos- es el parche ñanticruda, sólo basta con que lo coloques en una parte seca de tu cuerpo, por lo menos ocho horas después de que tomaste alguna bebida alcohólica.

Parche anticruda, disponible en Amazon.

PARCHE PRE FIESTA

Si no quieres esperar las horas para aplicar el remedio anterior, este parche es tu opción puesto que te colocas antes de que ingieras alguna bebida alcohólica; es importantes que te lo pongas en una parte del cuerpo que no se vea.

Usa este parche antes de que vayas a la fiesta.

6 PACK CERO CRUDA

Esta opción puede ser para ti si no crees mucho en los parches, esta bebida contiene una mezcla de vitaminas hidrosolubles que hará que te hidrates y se acelere el proceso metabólico de los subproductos del alcohol etílico (acetaldehído) en el cuerpo.

Esta bebida ayudará a que la mayoría de los efectos del alcohol desaparezcan.

Opciones para evitar una cruda

Cabe mencionar que si no te llegase a dar tiempo de comprar estos remedios, se recomienda que cuando estés bebiendo hagas ciertas pausas y tomes agua.

Que ya si de plano ninguna de estas opciones hiciste, toma al menos cinco vasos de agua antes de que te vayas a dormir; tu cuerpo te lo agradecerá.