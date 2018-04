Con estas bebidas le dirás adiós a tu barriga

El abdomen es una de las partes del cuerpo más difícil de bajar, pero no imposible gracias a estas cuatro bebidas que te ayudaran a decirle adiós a la terrible barriga.

Té verde

Hay muchos estudios alrededor de las propiedades del té verde, y una de ellas es que nos ayuda a reducir la grasita del abdomen, inclusive se dice que es una excelente bebida para reduciré el riesgo de padecer diabetes, alzheimer y enfermedades cardiovasculares por su propiedades antioxidantes que son benéficas no solo para el área abdominal sino para todo nuestro organismo.

Sandía

Esta fruta es muy fresca y además tiene mayor contenido de agua, así que te va a hidratar muy bien y no solo eso, te ayudará a tener un vientre plano debido a que contiene arginina, aminoácido que ayuda a reducir la grasa corporal, así que puedes hacer agua de sandía o un batido que será fabuloso para lograr tu objetivo.

Menta

El té de menta es una infusión rica y que además es un excelente digestivo lo que nos ayuda a prevenir la hinchazón del área abdominal, esto porque acelera nuestro metabolismos y propia que el organismo logre procesar las grasas de mejor manera, si llegas a comer algunos alimentos con mucha grasa, procura tomar este té para que no le haga mal a tu organismo y desinflames el vientre de inmediato.

Agua

Básico para todas las que deseamos desaparecer los borditos del abdomen, necesitamos mantener nuestro cuerpo hidratado para no retener líquidos y disminuir la pancita, si no te gusta el agua natural puedes optar por agregar un toque cítrico y hierbas frescas pero procura no anexar azúcar o saborizantes artificiales.

No olvides que estas bebidas tienes que combinarlas con dieta y ejercicio.