Con esta fórmula harás más ejercicio y bajarás de peso. (Foto cortesía MisionesOnline)

Seguramente has querido tener un cuerpo súper escultural pero te encanta la comida y por cuestión de tiempo, motivación o ganas no haces ejercicio. Pues estás de suerte, porque gracias a este estudio tendrás el camino perfecto para llegar a tener ese cuerpo que tanto has deseado.

Grelina, la hormona que estimula el apetito

Para contextualizar, la grelina, ´hormona del hambre´ es la que se encarga de estimular el apetito a través de los circuitos de recompensa del cerebro, los cuales hacen que aumente la motivación para comer, al igual que es la responsable en incrementar el metabolismo con el objetivo de que se satisfagan las “demandas de energía del ejercicio prolongado.

Fórmula para bajar de peso y hacer más ejercicio

A través de un análisis (publicado en el Journal of Endocrinology) que realizaron con ratones, pudieron darse cuenta que cuando se limita el acceso a la comida, aumentan los niveles de esta hormona y también puede incrementar la motivación para realizar ejercicio.

En esta investigación se dieron cuenta que al aumentar los niveles de la grelina, después de un tiempo de ayuno, originó que los ratones iniciaran con el ejercicio.

Grelina, la ´hormona del hambre´. (Foto cortesía Infofueguina)

Evita enfermedades cardíacas

Fue así que este indica que al tener un mejor control en la dieta (limitar los alimentos a la hora de la comida o ayunar intermitentemente) podría ayudar a que las personas con sobrepeso mantengan una rutina de ejercicios más efectiva, a que pierdan peso y puedan evitar las enfermedades cardíacas o la diabetes.

Al tener mejor control en la dieta harás más ejercicio. (Foto cortesía El Mundo)

En esta investigación el doctor Yuji Tajiri y sus compañeros de la facultad de medicina de la Universidad de Kureme, en Japón, analizaron la relación entre los niveles de la hormona grelina y el ejercicio, en donde los ratones que tuvieron una dieta restringida corrieron más en las ruedas que les colocaron.

