Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad (Test Psicológico)

Jung aseguraba que la personalidad es predecible, más de lo que pareciera; con esa premisa Katherine Briggs y su hija, Isabel Briggs, mejoraron su modelo creando el “Indicador de tipo Myers-Briggs” o “MBTI” por sus siglas en inglés, en 1956. Éste consiste en determinar, a partir de 4 simples preguntas, cómo procesas la información e interactúas con las personas que te rodean.

Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad

Sólo necesitas 4 preguntas para descubrir tu verdadera personalidad

Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad (Test Psicológico)

1. Cuando te aburres de la rutina diaria y tienes un día libre, ¿qué prefieres hacer?

(E) Llamas a un par de amigos para salir al cine, a un bar o a comer.

(I) Te quedas en casa y haces un maratón de tu serie favorita.

2. Acabas de pasar por una crisis existencial terrible y llegan las vacaciones. Tus amigos planean una salida para hacerte olvidar tus problemas, pero unos quieren ir a un lugar para meditar, mientras que otros pretenden divertirse entre alcohol y música. ¿Qué decides?

(S) La fiesta; necesitas distraerte y desahogarte, quizá encuentres más diversión de la que crees, además es un pretexto para arreglarte y dejar de pensar.

(N) Una sesión de reencuentro contigo mismo es la solución, podrías descubrir qué te hizo deprimirte y buscar la cura a ello.

3.Te pretende una persona que tiene fama de coquetear con todo aquél que se le pone enfrente. Al parecer, contigo tiene ciertas atenciones que no habías visto con nadie más. ¿Qué haces?

(P) No puedes aceptarlo, seguramente no quiere algo serio contigo y con otras personas hace lo mismo; es mejor no acceder.

(T) Aceptas al menos una cita. Si tienes esas actitudes contigo, es por algo; de todos modos eres joven y puedes equivocarte lo necesario para aprender.

4. Empiezas una relación y por supuesto que quieres que sea perfecta. ¿Qué haces para que ésta no caiga en la rutina?

(J) Planeas cada movimiento y cita juntos, le das detalles o le escribes mensajes románticos. También intentas darle su espacio e imaginas todo lo que ocurrirá con la relación en un futuro.

(R) Evalúas el desarrollo de la relación. Quizá tú entregues un poco más o un poco menos; es mejor tener paciencia y ser espontáneos. Si él o ella reacciona de manera favorable, entonces tú también lo haces y si no es así, te alejas.

SIGLAS

-La primera pregunta se refiere a la forma en que enfocas tu energía y cómo la obtienes. Las respuestas son Extrovertido o Introvertido.

-La segunda se enfoca en la manera en que percibes y procesas la información que recibes. Las respuestas son a través de los Sentimientos o de la iNtuición.

-La tercera interrogante habla acerca de cómo tomas las decisiones: Pensando o sinTiendo la situación.

- La cuarta y última pregunta hace referencia a cómo entendemos y afrontamos el mundo: por Juicio o peRrcepción.

Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad

El inspector (ISPJ)

Introvertido, sentimental, pensante y juicioso

¿Por qué inspector? Porque sueles tener una postura, pero te gusta indagar en otras formas de pensar, por lo que eres una persona intuitiva y que gusta de saber más.

Cualidades: responsable, trabajador, honesto, amigo leal, relajado y consciente.

Te quieren por: ser el más dedicado.

Eres bueno: recordando los detalles más importantes de las cosas y situaciones, además siempre tienes el trabajo terminado a tiempo y eres responsable.

El protector (ISTJ)

Introvertido, sentimental, sensible y juicioso

¿Por qué protector? Porque eres cuidadoso y las emociones juegan un papel importante en tu vida, no importa de qué se trate, siempre hay oportunidad de demostrar sentimientos.

Cualidades: humilde, amable, te gusta ayudar, observador, sensible.

Te quieren por: ser amigable y gentil con todos.

Eres bueno: ayudando a tus amigos a sentirse mejor, ayudándolos a mejorar en sus vidas y preocupándote por lo que les atañe.

Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad

La mente maestra (INPJ)

Introvertido, intuitivo, pensante y juicioso

¿Por qué mente maestra? Porque eres asertivo y ves posibilidades donde pocas personas lo hacen.

Cualidades: visionario, trabajador, innovador, independiente y directo.

Te quieren por: estudioso e interesante.

Eres bueno: encontrando nuevas e interesantes actividades que hacen de tu personalidad un ser inteligente y capaz. Eres emprendedor y siempre tienes las mejores ideas o los mejores planes.

El hábil (ISPR)

Introvertido, sensible, pensante y perceptivo

¿Por qué hábil? Sueles mostrar tus sentimientos únicamente con personas cercanas, eres observador de los detalles y sueles trabajar bien en equipo, pero generalmente te esfuerzas demasiado.

Cualidades: orientado, observador, analítico, apoyas a tus amigos y nunca das la espalda.

Te quieren por: rebelarte, pero siempre con un porqué detrás.

Eres bueno: en cosas manuales, prefieres la fabricación que lo fabricado.

Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad

El que arregla los platos rotos (ISTR)

¿Por qué el que arregla los platos rotos? Porque odias lo problemas. Prefieres mantener todo en orden ates de entrar en una pelea.

Cualidades: creativo, artístico, afectuoso, entusiasta, de espíritu libre.

Te quieren por: ser artista.

Eres bueno: en las relaciones amorosas. Nunca recibes malos comentarios o quejas. Por el contrario, siempre sueles ser muy querido por tus parejas.

El que cura (INTR)

Introvertido, intuitivo, sentimental y perceptivo

¿Por qué el que cura? Sueles ayudar a todos buscando una solución y recordándoles lo increíbles que son.

Cualidades: altruista, amistoso, soñador, apasionado e idealista.

Te quieren por: ser el más curioso.

Eres bueno: hablando y motivando, siempre sueles dar ánimos a quien se decae y haces lo imposible para que los demás estén tranquilos y felices.

Test Psicológico

El arquitecto (INFR)

Introvertido, intuitivo, pensante, perceptivo

¿Por qué el arquitecto? Te gusta construir y encontrar el orden de la vida. Creas e imaginas tus sueños y pocas veces lo cuentas.

Cualidades: inteligente, innovador, preciso, individual y reservado.

Te quieren por: ser el más brillante.

Eres bueno: tu carácter reservado, las personas saben que puedes guardar un secreto. Eres leal y no soportas la traición.

El promotor (ESPR)

Extrovertido, sensible, pensante, perceptivo

¿Por qué el promotor? Eres el centro de atención y te gusta que todos lo sean, te gusta estar con tus amigos, no sueles entrar en crisis y vives relajado.

Cualidades: confiable, amistoso, perceptivo, práctico, espontáneo y arriesgado.

Te quieren por: ser el más divertido.

Eres bueno: interactuando con otros y presentando amigos entre sí, dándoles la oportunidad de conocerse sin que influyas en ellos, te gusta crear relaciones y nexos nuevos.

Test Psicológico

El actor (ESTR)

Extrovertido, sensible, pensante, perceptivo

¿Por qué el actor? Porque cuando no te gusta alguna situación, la transformas en algo positivo y que en verdad te guste, sueles hacer reír a los demás cuando algo no va bien.

Cualidades: divertido, entusiasta, perceptivo, amante de todo, con espíritu infantil.

Te quieren por: ser el alma de la fiesta.

Eres bueno: haciendo que todos se rían contigo, les das una parte importante tu divertida vida.

El Campeón (ENTR)

Extrovertido, intuitivo, sentimental, perceptivo

¿Por qué el que campeón? Todo te sale bien y triunfas, pero no sólo en tu vida sino en la de los demás. Les das apoyo siempre y cuando lo requieran, si no es así, sueles seguir adelante mientras observas cómo los demás no supieron tomar la iniciativa.

Cualidades: energético, creativo, apoyas a los demás, apasionado, individualista.

Te quieren por: ser el más inspirador.

Eres bueno: siendo el modelo a seguir, eres único y libre. Pocas personas son un modelo a seguir para ti, en cambio, tú lo eres para muchos.

Test Psicológico

El inventor (ENPR)

Extrovertido, intuitivo, pensante, perceptivo

¿Por qué el inventor? Porque nunca te quedas en un solo lugar, vas a todos lados y conoces nuevas personas y actividades. Creas tus propios hobbies y le das una oportunidad a aquello que no conoces.

Cualidades: innovador, creativo, encantador, brillante aventurero, ingenioso.

Te quieren por: ser el más innovador.

Eres bueno: debatiendo con tus amigos y creando teorías sobre libros, películas y música. Indagas en la vida de tus amigos y les sorprendes con detalles que jamás pensarían que sabrías.

El supervisor (ESPJ)

Extrovertido, sensible, pensante, juicioso

¿Por qué el supervisor? Te gusta mantener el orden y si hay algo mal, no te detienes. Más vale hacer saber los errores que ocultar a tus amigos su peores defectos.

Cualidades: eres un buen líder, directo, competente, tenaz, asertivo, eficiente.

Te quieren por: ser un gran oyente.

Eres bueno: sabes cómo dirigir un grupo, los trabajos cooperativos son siempre tu especialidad.

El proveedor (ESTJ)

Extrovertido, sensible, sentimental, juicioso

¿Por qué el que provee? Porque nunca dejas que los demás estén faltos de algo, así sea comida, amigos o una plática. Si alguien lo necesita, siempre estás ahí.

Cualidades: eres amistoso, detallista, te gusta apoyar, te gusta dar y eres sensible.

Te quieren por: maternal.

Eres bueno: abriendo tu corazón de manera altruista, siempre le brindas tu ayuda a quien lo necesita.

El profesor (ENTJ)

Extrovertido, intuitivo, sensible, juicioso

¿Por qué el profesor? Te gusta transmitir lo que sabes aprender de tus amigos y gente cercana, no dudas en darle a todos un poco de tu conocimiento.

Cualidades: apasionado, con metas, te gusta dar, eres cariñoso, centrado, dramático.

Te quieren por: ser el más carismático.

Eres bueno: inspirando a otros a ser como tú o al menos incitándolos a luchar por lo que quieren.

El líder del grupo (ENPJ)

¿Por qué el líder del grupo? Porque mantienes un plan e ideas trazos para que todo esté bien y en orden. Sueles mantener la cordura en los momentos más difíciles y guías a tus amigos para que no pierdan la razón.

Cualidades: centrado, te concentras fácil, calculador, inteligente y determinado.

Te quieren por: ser el más exitoso.

Eres bueno: apoyando a los demás a cumplir sus sueños y ayudándolos a ser mejores cada día.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese: Lo primero que veas revelará cuál es tu personalidad (Test Psicológico)