Completa el estilo de mamá con estos zapatos

El Día de las Madres está cada vez más cerca, y si tu reto de siempre es encontrar un regalo que la emocione y la ayude a expresar todo eso que la hace única, ALDO te lo facilita. Si te preguntas cómo, la respuesta es muy sencilla: ¡identificando su estilo!

¡Este 10 de mayo lo tienes todo para convertir a tu mamá en una cool mom! Y para que lo logres, creamos una breve guía para que puedas elegir ese bolso o par de zapatos con el que la mujer más importante en tu vida podrá crear looks que expresen su personalidad.

Natural:

Si tu mamá siempre tiene buena actitud y es fan de simplificarse la vida, entonces su look es natural. La comodidad es súper importante para ella, y si le regalas el bolso Onerivia o las sandalias Helena le darás justo lo que necesita: piezas que son fáciles de combinar, pero tienen el confort necesario para su día a día.

Creativa:

Con ella nunca te aburrías de niño, porque siempre inventaba nuevos juegos y encontraba el lado divertido de la vida. Ayúdala a expresarse con accesorios súper llamativos como el bolso Martis en sus diferentes texturas y las plataformas Fitchia. ¡Recuerda que para ella more is more!

Elegante:

Siempre encuentra la manera de verse chic en cualquier ocasión. A ella la vas a fascinar si le regalas algo que le ayude a verse impecable de pies a cabeza, como los zapatos Anathana, con un diseño que va bien con todo su guardarropa o el bolso Bertra, con una correa que se puede remover para pasar de lo casual a lo formal.

Tradicional:

Para ella, la discreción es la base de su estilo, por lo que siempre va a preferir la sobriedad por encima de cualquier tendencia de moda. Ayúdala a crear looks minimalistas con piezas como el bolso Achilliea y las alpargatas Muschetta, con los que le será fácil revelar su personalidad sin atraer demasiado la atención.

Romántica:

Todos la adoran porque es cariñosa y a ti te sigue consintiendo aunque ya no seas un niño. Le gusta lo ultrafemenino, con prints florales, tonos pastel y mucho rosa. Llénala de alegría con un accesorio con un diseño muy dulce y sofisticado, como los sneakers Lovireclya y el bolso Chiadda.

Seductora:

Lo que más le gusta es demostrar su lado sexy a través de la moda. En su clóset nunca faltan las texturas llamativas como el animal print o los tacones de vértigo, así que un bolso como el modelo Dororyth y los stilettos Violla se convertirán en sus accesorios favoritos

Dramática:

Es la más cool de todas y siempre se adelanta a las tendencias, integrándolas a su guardarropa mucho antes que nosotros las conozcamos e inspirándonos con su personalidad. Los accesorios le encantan, y piezas como el bolso Gloiwia y los botines Firleigh son perfectos para crear looks muy avant garde.