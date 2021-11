La compatibilidad de signos piscis suelen complementarse en el terreno sentimental con los signos de Escorpio, Virgo y Cáncer mientras que los menos compatibles son Géminis y Sagitario.

Los Piscis son personas tranquilas, pacientes y amables. Son sensibles a los sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de las personas que los rodean. Son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable

Si deseas conocer más acerca de la compatibilidad de los signos del zodiaco en el amor, a continuación La Verdad Noticias te comparte la compatibilidad de signos piscis con los demás signos del zodiaco.

Piscis y su compatibilidad con otros signos

Esta es la compatibilidad de signos Piscis con el zodiaco:

Escorpio y Piscis. Agua +Agua

La atracción de Escorpio y Piscis es irresistible, una unión con todas las posibilidades de éxito. Los dos son apasionados y leales, por lo que es fácil que disfruten de un compañerismo natural. Escorpio es un Signo Fijo, por lo que una vez que se compromete, se entrega totalmente.

Capricornio y Piscis. Tierra + Agua

La compatibilidad de signos piscis y Capricornio es excelente, aunque al principio pueda haber dudas. Piscis es un soñador y puede parecer frágil, pero a veces una sutil entereza se puede confundir con debilidad. Las fortalezas combinadas de ambos ayudan a compensar sus debilidades individuales, y juntos forman un equipo sólido y satisfactorio.

Tauro y Piscis. Tierra + Agua

La compatibilidad de signos Piscis y Tauro es muy buena aunque sobre todo desde el punto de vista de compañerismo y actividad social. Si una pareja Tauro-Piscis decide separarse, lo más seguro es que logren conservar una excelente amistad que puede incluso llegar a incomodar a futuras parejas.

Leo y Piscis. Fuego + Agua

Leo se sentirá atraído por el sexy, pero vulnerable, Piscis. Piscis también se siente atraído por el León, al percibir que Leo tiene un corazón cálido y una fuerza interior que puede estar ahí para él cuando los terrores de la noche acechen. Su compatibilidad y complementariedad pueden ser muy grandes.

Aries y Piscis. Fuego + Agua

La compatibilidad de signos Piscis y Aries es difícil con bastantes retos, porque a pesar de una fuerte atracción inicial, existen diferencias importantes entre estos dos signos, que tendrán que ser superadas para que una relación de pareja funcione a largo plazo. Si logran formar una pareja estable, es probable que sea una relación fuera de lo común.

Cáncer y Piscis. Agua + Agua

Piscis y Cáncer tienen mucho en común, especialmente en cuanto a compatibilidad emocional. Ambos signos se entienden instintivamente entre sí y sienten las necesidades del otro. Ambos son cariñosos y dan apoyo a su pareja.

Piscis y Sagitario. Agua + Fuego

La compatibilidad de signos Piscis y Sagitario son complementarios. Tanto el imaginativo Piscis como el aventurero Sagitario están regidos por Júpiter, el planeta de los sueños y amplios horizontes. Sagitario, como signo de Fuego, expresa el lado filosófico y viajero de Júpiter, pasando fácilmente de una escapada a otra, mientras Piscis, signo de Agua, tiene tendencia a ser introvertido y expresa el lado más profundo y espiritual de este maravilloso poder planetario.

Géminis y Piscis. Aire + Agua

La compatibilidad de signos Piscis y Géminis no es una de las más altas de estos signos y ambos tendrán que esforzarse para hacer que la relación funcione. Sus elementos de aire y agua son muy distintos porque mientras, que el aire está relacionado con la mente, el agua está relacionado con las emociones.

Libra y Piscis. Aire + Agua

Libra y Piscis son una combinación inusual, pero la atracción entre ambos puede ser intensa. El aire y el agua no se mezclan fácilmente, por lo que Libra tendrá que estar atento a las necesidades de Piscis, incluso aunque no siempre entienda cuáles son. No es de ninguna manera una combinación fácil, pero cuándo funciona, tiene una calidad especial.

Piscis y Piscis. Agua + Agua

La compatibilidad de signos Piscis y otro Piscis pueden crear un paraíso privado o un infierno en la tierra, dependiendo de si eligen nadar río abajo o contra corriente. Si bien los dos se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro, ambos son propensos a perderse en sueños y fantasías.

Virgo y Piscis. Tierra + Agua

La compatibilidad de signos Piscis con Virgo es muy buena a pesar de una contradicción entre los dos signos. Son dos signos opuestos: algo que paradójicamente en Astrología se suele considerar como un indicador positivo de amor y matrimonio. Al mismo tiempo, sus enfoques de la vida son muy diferentes y sus personalidades también.

¿Cuál es el alma gemela de Piscis?

Compatibilidad de Piscis y Tauro

Piscis es un signo muy soñador, por lo que necesita a otro que lo mantenga con los pies sobre la tierra y que sea práctico. Es entonces donde Tauro puede ser la pareja ideal. La compatibilidad de signos Piscis y Tauro es práctica y romántica, lo que los convierte en una buena unión del horóscopo.

¿Cómo es el signo de Piscis en la cama?

Compatibilidad de Piscis en la cama

De acuerdo con las características de Piscis, son sensibles, algo que demuestran en la cama con su ternura y romanticismo. Para poder abrirse sexualmente, la compatibilidad de signos Piscis y su amantes debe ser de mucha confianza o de lo contrario manifestará dudas y poca participación en la actividad evidenciando una falta de comodidad.

