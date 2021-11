La compatibilidad de signos Libra con los demás signos del zodiaco sueles ser el de una persona diplomática, encantadora y sociable. Los libra son idealistas, pacíficos, optimistas y románticos. Tienen un carácter afable y equilibrado.

Los libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, y son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparcial ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga. Les gusta contar con el apoyo de los demás.

Si deseas conocer más acerca de la compatibilidad de los signos del zodiaco en el amor, a continuación La Verdad Noticias te informa todo lo relacionado a la compatibilidad de signos Libra con los demás signos del zodiaco.

Libra y su compatibilidad con otros signos

Compatibilidad de signos Libra y el zodiaco

La compatibilidad de signos Libra con los demás signos del zodiaco es la siguiente:

Escorpio y Libra. Agua +Aire

La pareja formada por Escorpio y Libra tiene la gran ventaja de ser una relación muy equilibrada porque la compatibilidad entre estos dos signos es altísima. Libra cuyo planeta es Venus representa el amor, la sensualidad y el placer. En cambio Escorpio está regido por Marte, que representa la acción, la estrategia y el ingenio; y por Plutón, el poder, el inframundo.

Capricornio y Libra. Tierra + Aire

La compatibilidad de signos Libra y Capricornio no es la combinación más cómoda del Cosmos por varias razones, pero eso no significa que no puedan aprender a estar juntos y amarse mucho. De hecho, si aprenden a apreciar y respetar las fortalezas y debilidades del otro, los dos pueden llegar a ser mucho mejor persona.

Tauro y Libra. Tierra + Aire

La compatibilidad entre Libra y Tauro no es muy alta, por no decir baja y recomendamos mucho esfuerzo y comprensión por parte de los dos para hacer funcionar esta relación. Lo bueno es que a Libra y a Tauro les gustan los retos y hacer perdurar esta relación supone, sin duda, un reto muy interesante.

Leo y Libra. Fuego + Aire

La compatibilidad de signos Libra y Leo es exquisita. Libra es el punto focal de la elegancia en el zodiaco. Regido por Venus, el planeta del amor y el placer sensual, Libra busca una relación con una ferviente fascinación. Libra vive para el amor y el estilo. Leo es intrépido, brillante y muy animado. Tienen un nivel de compatibilidad muy alto.

Acuario + Libra = Aire + Aire

La compatibilidad entre Libra y Acuario es excelente. Ambos signos son sociables, les encanta conversar y disfrutan con reuniones y actos sociales. Los dos son muy extrovertidos y suelen tener muchos amigos. A los dos les gusta la independencia y por eso no será un problema dar y disfrutar de cierta libertad dentro de su relación.

Cáncer y Libra. Agua + Aire

La compatibilidad de signos Libra y Cáncer a largo plazo es una combinación bastante baja y solamente sobreviriá la pareja si hay una base de amor y pasión muy fuerte. Una relación entre Cáncer y Libra es una de las relaciones más difíciles del Zodiaco, y en ocasiones dará lugar a un enorme malestar, a pesar de que al principio de la relación las diferencias no sean claras; tanto Cáncer como Libra buscan la paz, el sosiego y la armonía, por lo que al principio, la relación puede parecer muy sencilla.

Libra y Sagitario. Aire + Fuego

La compatibilidad de signos Libra y Sagitario es muy buena. Libra es el punto focal de la elegancia en el zodíaco. Regido por Venus, el planeta de amor y el placer sensual, Libra busca una relación con una ferviente fascinación. Libra vive para el amor y el estilo.

Aries y Libra. Fuego + Aire

Aries y Libra son signos opuestos, lo cual puede ser bueno, al menos, al inicio de la relación por la atracción de opuestos. No obstante, a medida que el tiempo pasa la novedad desaparece, y puede que haya demasiadas diferencias para que la relación funcione a largo plazo, a menos que exista una base muy fuerte de amor y de buena voluntad por parte de ambos signos para adaptar su fuerte personalidad a la de su pareja.

Géminis y Libra. Aire + Aire

La compatibilidad de signos Libra y Géminis es excelente, por lo que si esta es la combinación de tu relación hay muchas probabilidades de que seas extremadamente feliz durante mucho tiempo.

Llibra y Libra. Aire + Aire

Cuando el estiloso Libra encuentra a otro Libra, la atracción es inmediata. El gusto atrae al gusto. La magia favorable de esta unión Aire, Aire tiene sus retos pero, una vez resueltos, los dos disfrutarán de una pareja comprensiva y un romance de por vida.

Libra y Piscis. Aire + Agua

La compatibilidad de signos Libra y Piscis es inusual, pero la atracción entre ambos puede ser intensa. El aire y el agua no se mezclan fácilmente, por lo que Libra tendrá que estar atento a las necesidades de Piscis, incluso aunque no siempre entienda cuáles son.

Virgo y Libra. Tierra + Aire

La compatibilidad de Libra con Virgo no es muy alta y para que funcione la relación ambos signos tendrán que transigir. No obstante, cuando funciona puede formar una pareja muy equilibrada y muy especial, sobre todo cuando ambos logran convertir sus diferencias en un activo complementario para su pareja.

¿Cuál es la mejor pareja de Libra?

Compatibilidad de signos Libra y Aries

De acuerdo con las características de Libra, el mejor signo para tener una pareja es Aries. Aunque por su esencia indecisa e insegura, no es extraño que casi todos los Libra acaban emparejados con personas de fuerte carácter y personalidad, como los Capricornio y Escorpio.

¿Qué les gusta a los Libra en la cama?

Compatibilidad de signos Libra en la cama

La compatibilidad de signos Libra en la cama es que resultan ser amantes cariñosos y dedicados, aman complacer sin fin a su pareja. En la cama, con ellos no falta una buena dosis de caricias, besos y juegos previos con los que la excitación y la pasión están más que aseguradas en cualquier encuentro sexual.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!