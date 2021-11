La compatibilidad de signos Leo es con los signos del zodiaco donde encuentran seguridad. El signo Leo es un signo de fuego. Es aventurero, seguro de sí mismo, generoso, fiel y cariñoso.

Los Leo son exigentes, pero también son generosos, y receptivos a los estímulos más románticos. Leo es un signo de fuego, y como tal es un ser caliente y pasional que vive las relaciones íntimas con velocidad y desenfreno.

Si deseas conocer más acerca de la compatibilidad de los signos del zodiaco con el amor, a continuación La Verdad Noticias te comparte la compatibilidad de signos Leo con los demás signos del zodiaco.

Leo y su compatibilidad con otros signos

La compatibilidad de signos Leo con los demás signos del zodiaco es la siguiente:

Leo con Aries

La atracción entre estos dos signos de Fuego es inmediata y sus caracteres y formas de ver la vida y el mundo se adaptan a la perfección. Leo ha nacido para triunfar, le encanta tener un público fiel y un montón de seguidores dispuestos a rendirle constante pleitesía. Aries puede ser esa persona que comparta papel y protagonismo en escena y eso les puede dar mucho juego a ambos.

Compatibilidad de Leo con Cáncer

Son dos signos que conectan a la primera, sobre todo, porque Leo está encantado de tener un fiel seguidor de sus andanzas y un oído fiel al que contar sus aventuras. Por otro lado, Cáncer sentirá que junto al Rey de la Selva se encuentra totalmente seguro y puede hacerle reír con ganas cuando se sienta influenciado por las mareas emocionales que, a veces, le asolan.

Compatibilidad de Leo con Libra

La compatibilidad de signos Leo con Libra derrochan energía y unas tremendas ganas de vivir y de disfrutar de la vida. El optimismo es uno de su leitmotiv, así como las ganas de salir y socializar con todos. Además Libra es capaz de caer rendido ante la sensualidad de Leo y éste feliz por todo el montón de halagos que puede prodigarse, por minuto, el encantador Libra.

Compatibilidad de Leo con Capricornio

La austeridad y disciplina típicas de Capricornio frente al vital sol de Leo, harán sombra en esta relación, sin embargo el sol y la sombra siempre caminan juntos, y eso podría ocurrir a estos dos signos. Pero para ello deberán antes darse una oportunidad para conocer el gran corazón y el coraje que tienen ambos.

Compatibilidad de Leo con Tauro

La compatibilidad de signos Leo y Tauro es de piel a piel donde los momentos íntimos suelen ser excitantes y apasionados y funcionará si ambos llevan las cuentas por separado. A Tauro le gustan las cosas buenas de la vida pero estudia bien la letra pequeña y su cuenta corriente; Leo, sin embargo, no mira si va a llegar o no a fin de mes. A él le encanta gastar por el mero placer de gastar.

Compatibilidad de Leo con Escorpio

La compatibilidad de signos Leo y Escorpio es de naturalezas salvajes. A ambos les encanta el dramatismo e impactar y eso les convierte en dos actores a punto de salir a escena. Además, estamos hablando de dos líderes naturales con mucho carácter, a los que les va la marcha y es por eso que su unión será de todo menos normal.

Compatibilidad de Leo con Acuario

Ambos signos forman un mismo eje zodiacal, siendo cada uno el complemento natural del otro, pero para que esto se note en la convivencia, además de la atracción que les une, deberá existir también la mutua confianza y el deseo de compartir una vida con similares alicientes y deseos.

Compatibilidad de Leo con Géminis

Ambos son muy sociables, les encanta divertirse, salir de fiesta y sus caracteres compaginan bien, incluso pueden profesar una mutua admiración que, fácilmente, se convertirá en pasión y ese amor en amor verdadero.

Compatibilidad de Leo con Virgo

La compatibilidad de signos Leo y Virgo es algo compleja y complicada. Demasiado diferentes para coincidir en gustos, ideas y costumbres. Leo puede cansarse de la ordenada pulcritud de Virgo y Virgo puede sentirse relegado ante el éxito social de Leo.

Compatibilidad de Leo con Sagitario

La compatibilidad de signos Leo y Sagitario se juntan dos personalidades con carácter, decisión y ganas de comerse el mundo. Con esas características a favor, está claro que pueden pasarlo muy bien juntos y llegar a ser perfectamente compatibles, siempre que ambos sepan el modo de ceder el protagonismo según le corresponda a cada uno.

Compatibilidad de Leo con Piscis

Leo caerá rendido ante lo sexi que puede resultar Piscis y el signo de los peces disfrutará del glamour y la fuerza interior que desprende el Rey o Reina de la selva zodiacal. Se trata pues de una combinación que desprende un erotismo desmedido y una seducción innata.

¿Cómo es la relación amorosa entre Leo y Leo?

Compatibilidad de signos Leo

De acuerdo con las características de Leo en una relación con otro Leo, ambos deben tener presente que se juntará demasiada fuerza de carácter en poco espacio, lo ideal sería unir esa fuerza para que mire en la misma dirección y así se podría producir una maravillosa relación llena de magia, pasión y aventura.

Tienen un carácter muy enérgico y, para bien o para mal, la convivencia no será relajada ni discreta. Eso sí, la pasión promete ser chispeante y maravillosa.

¿Qué signos odian a Leo?

Compatibilidad de signos Leo, ¿Quiénes lo odian?

Los signos que no comparten compatibilidad de signos Leo, de hecho se odian, son los signos Capricornio, Virgo, Piscis y Cáncer. Como signo de fuego, no lo piensa dos veces antes de disputarse el liderazgo por algo y si no lo logra entonces prefiere marcharse. Para los nativos de este signo es impensable no estar por encima de todo.

