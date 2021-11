La compatibilidad de signos Capricornio es indiscutiblemente con los signos que buscan liderazgo y seguridad en su pareja. Capricornio es uno de los signos del zodiaco más estables, seguros y tranquilos.

El signo Capricornio es un signo de tierra y se caracteriza por ser ambicioso, frío, calculador, previsible, trabajador, responsable y práctico y dispuesto a persistir hasta que sea necesario para conseguir su objetivo.

Si deseas conocer más acerca de la compatibilidad de los signos del zodiaco en el amor, a continuación La Verdad Noticias te comparte la compatibilidad de signos Capricornio con los demás signos del zodiaco.

Capricornio y su compatibilidad con otros signos

La compatibilidad de signos Capricornio con los demás signos del zodiaco es la siguiente:

Capricornio y Escorpio. Tierra + Agua

La compatibilidad de signos Capricornio y Escorpio es apasionada y fiel, y puede ser una de las mejores del Zodíaco. Incluso si no es una relación romántica, es probable, que los dos sean cariñosos mutuamente y se sientan muy cómodos con el contacto físico. Estos dos signos pueden ser amigos maravillosos, familiares, socios empresariales y compañeros.

Capricornio y Capricornio. Tierra + Tierra

Esta puede ser una combinación muy compatible, pero también podría adolecer del síndrome de 'demasiado buena'. Si ambos tienen suficientes intereses diferentes como para evitar caer en la rutina y consiguen mantener un equilibrio sano de poder, podría ser una relación muy feliz.

Tauro y Capricornio. Tierra + Tierra

La compatibilidad de signos Capricornio y Tauro es muy alta, porque tienen mucho en común y pueden esperar ser muy felices juntos. El sentido práctico de Capricornio se lleva bien con la actitud realista de Tauro. Su conexión inicial con Capricornio será buena y Tauro encontrará muchas similitudes con su pareja.

Capricornio y Leo. Tierra + Fuego

Capricornio y Leo son una pareja muy improbable, pero a veces esta combinación puede funcionar muy bien. Parece haber una conexión kármica entre ambos, especialmente si están conectados por una relación familiar. Si ambos dejan a un lado su orgullo y trabajan juntos por un fin común, podría ser una relación muy gratificante.

Acuario + Capricornio = Aire + Tierra

La compatibilidad de signos Capricornio y Acuario puede ser bastante alta. Si los dos logran que las importantes diferencias que existen entre ellos, se conviertan en un punto positivo de la pareja. Si no, la relación será muy tormentosa y es probable, que lejos de complementarse, los dos terminen completamente agotados.

Cáncer y Capricornio. Agua + Tierra

La compatibilidad entre Cáncer y Capricornio es más bien baja. A pesar de las importantes diferencias entre los signos de Cáncer y Capricornio, es posible que se establezca una relación entre los dos, aunque ambos deberán poner un poco de su parte. Mientras que los Cáncer son cariñosos y expresivos, a Capricornio le cuesta expresar sus sentimientos.

Capricornio y Sagitario. Tierra + Fuego

La compatibilidad de signos Capricornio y Sagitario no parece tener mucho en común, pero aún así puede ser una combinación razonablemente buena. Los dos tendrán que aprender a apreciar sus diferencias antes de poder sentirse cómodos juntos, pero una vez hecho esto, puede ser un equipo muy exitoso.

Aries y Capricornio Fuego + Tierra

Es una combinación muy complicada y su grado de compatibilidad es bajo. Ambos signos deberán poner mucho de su parte para que la relación funcione, debido a sus enormes diferencias entre sus carácteres. Sus planetas regentes, Marte y Saturno, son fuerzas diametralmente opuestas.

Géminis y Capricornio. Aire + Tierra

La compatibilidad de signos Capricornio y Géminis es bastante baja, dada la forma tan distinta, que tienen de enfocar la vida. Ambos signos tendrán que hacer un gran esfuerzo para que la relación funcione a largo plazo.

Capricornio y Libra. Tierra + Aire

No es la combinación más cómoda del Cosmos por varias razones, pero eso no significa que no puedan aprender a estar juntos y amarse mucho. De hecho, si aprenden a apreciar y respetar las fortalezas y debilidades del otro, los dos pueden llegar a ser mucho mejor persona.

Capricornio y Piscis. Tierra + Agua

La compatibilidad de signos Capricornio y Piscis es excelente, aunque al principio pueda haber dudas. Piscis es un soñador y puede parecer frágil, pero a veces una sutil entereza se puede confundir con debilidad. Las fortalezas combinadas de ambos ayudan a compensar sus debilidades individuales, y juntos forman un equipo sólido y satisfactorio.

Virgo y Capricornio. Tierra + Tierra

La compatibilidad de Capricornio con Virgo es muy alta gracias a una combinación de elementos similares, que da una buena base para su relación. Virgo tendrá una compenetración inmediata con Capricornio. Por algún motivo, Capricornio parece menos serio, para Virgo que para otros signos del Zodiaco.

¿Cuál es el signo menos compatible con Capricornio?

Signo menos compatible con Capricornio

De acuerdo con las características de Capricornio, son fríos, ambiciosos y previsibles. Los signos con los que son menos compatibles son Leo, Cáncer, Aries, Géminis y Libra.

¿Qué pasa si dos Capricornio se enamoran?

Compatibilidad de signos Capricornio y Capricornio

La compatibilidad de signos Capricornio con otro Capricornio se trata de una relación muy equilibrada de dos personas prácticas, cautelosas y reservadas con unos criterios y puntos de vista muy afines. Además, ambos comparten un sentido del humor muy particular que les hará sentir una entrañable complicidad en muchos aspectos de la vida; y de ahí al amor sólo hay un paso.

