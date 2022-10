¿Cómo vestir zapatos de tacón destalonado? El calzado del otoño

Los zapatos de tacón destalonados son los nuevos reyes del calzado otoñal, ideales para mujeres que les gusta siempre verse elegantes y sofisticadas.

Estas piezas son las protagonistas de las pasarelas más prestigiosas del mundo, las cuales también nos enseñan cómo portarlas con estilo.

En La Verdad Noticias te compartimos cómo llevar los zapatos de tacón destalonados ¡muy a la moda!

Los zapatos destalonados en tendencia

Tacones destalonados en tendencia.

Los zapatos de tacón no pueden faltar en tu armario, aún más si son destalonados; la tendencia de esta temporada de otoño 2022.

Este calzado regresó con gran fuerza porque son una buena opción para sustituir las clásicas botas largas, botines y mocasines que se ven en estos meses del año.

Son la alternativa ideal para las mujeres que buscan un híbrido entre un zapato cerrado y un par de sandalias, pero siempre procurando la elegancia y sofisticación.

Existen varios modelos y texturas que pueden elegir en este tipo de zapatos pero ninguno mejor que los acabados brillantes, estructuras modernas y de colores vibrantes.

El gran auge de los destalonados llegó en los años 70 al ser usados por hombres y mujeres; ya sean de pequeño tacón de cuatro centímetros o más altos.

Si estás segura de utilizarlos en tu día a día pero no sabes cómo combinarlos con tu outfit, no te preocupes que las firmas como Chanel, Coperni y Carolina Herrera han dictado cuáles serán los modelos infalibles para looks glamurosos.

Te puede interesar: Kate Middleton impacta con elegantes zapatos destalanados.

¿Cómo combinar los zapatos de tacón destalonados?

Descubre como vestir unos tacones destalonados.

En conjuntos de tweed.

Las marcas de moda importantes, como Chanel, mostraron la forma más elegante y apropiada de utilizar los tacones: con medias gruesas para contrarrestar el frío; combinándolos con vestidos tipo abrigo en tweed.

Con vestidos midi.

Los vestidos midi son un éxito para el otoño-invierno, en especial si se calzan con estos tacones en color plata con la tira diagonal que aporta soporte y seguridad.

Con pantalones sastre y camisa blanca.

Si quieres algo más unisex puedes optar por conjuntos en blanco y negro, de camisa blanca y pantalones sastre; y con zapatos clásicos de piel y detalles discretos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram