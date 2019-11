¿Cómo ven los hombres a las mujeres que usan maquillaje? foto cortesía tu eres un don juan

Algunas mujeres suelen sentirse más seguras al momento de usar un buen maquillaje, incluso es un plus para su belleza, pero los hombres definitivamente tienen otra perspectiva de ellas ¿sabes cómo las ven?, es algo que te puede molestar, ¡quédate y descúbrelo!

De acuerdo con una estudio realizado por un equipo de investigadores dirigido por Viktoria R. Mileva de la Universidad de Stirling de Escocia, donde incluyeron tanto a hombre como mujeres, revelaron como es que los hombres perciben a la mujeres que usan maquillaje ¡la conclusión te sorprenderá!

En su mayor parte tanto hombres como mujeres coincidieron en el atractivo estético de las mujeres que usan maquillaje, sin embargo, se pudo ver algunos comentarios diferidos en sus juicios de prestigio y dominio.

La Universidad de Stirling concluyó que los hombres perciben a las mujeres que usan maquillaje como más interesantes, pero de mal carácter, mientras que las mujeres perciben que pueden ser más dominantes, incluso pueden ser más promiscuas.

Durante el estudio se realizaron dos experimentos en los que aplicaron una serie de cosméticos en los rostros femeninos usando un software de computadora, después pidieron a algunos participantes que calificaran los rostros femeninos por niveles relacionados con el atractivo , prestigio y dominio.

"Las mujeres experimentan más celos hacia las mujeres con cosméticos, de tal manera que el rostro inventado de otra mujer es como una señal de que es más atractiva para los hombres y más promiscua", dijo Mileva.

Otros estudios sugieren que los hombres prefieren a las mujeres que luzcan naturales, en muchas ocasiones ellos se fijan es en la sutileza. Pero recuerda que lucir natural no quiere decir que no uses ni gota de maquillaje sino que sepas cómo aplicarlo de tal manera que no se note y te veas hermosa.

