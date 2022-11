¿Cómo usar un pantalón blanco? 5 tips para llevarlos a la moda y con elegancia. Foto: harpersbazaar.com

Si quieres lucir como una mujer joven y llena de elegancia, entonces tienes que seguir los tips de moda que aquí te compartimos para que te veas siempre perfecta con un pantalón blanco, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta prenda suele ser muy versátil, puesto que es combinable y queda bien en todas las edades, pero para poder sacarle el máximo provecho, es mejor que sigas nuestros consejos, así te verás muy elegante.

Hace poco te contamos cómo borrar el dobladillo de estas prendas, pero ahora, te diremos cómo estar a la moda y presumir elegancia en color blanco a donde quiera que vayas.

¿Qué ropa combina con un pantalón blanco? Aplica estos 5 tips de moda

Chaqueta de jean

Agrega una remera negra y sal a lucir espectacular con esta combinación, incluso, puedes llevar tenis blancos para tener un look aún más moderno.

Usa un blazer blanco

Si te es posible luce un look sastrero completo, pero si no, entonces lleva un total look en blanco añadiendo un blazer que te aportará elegancia, aunque si quieres tener un poco más de color, puedes llevar de bajo una blusa de tono rosa claro o una beige, opta por acompañar todo con zapatos negros y una cartera color marrón.

Camila de lino

Si quieres tener un look relajado en blanco, lleva este pantalón con zapatos marrón y camisa de lino más una bolsa de mano y para cerrar con broche de oro, añade tus gafas de sol favoritas, ¡te verás increíble!

Calzado color crema

Si quieres lucir supersofisticada y elegante, entonces lleva este pantalón con unos zapatos en tono crema, no importa que tipo, siempre y cuando se adecue a la imagen que quieres reflejar y luego añade una blusa color rosa, ¡te verás increíble!

Camisa animal print

Verte elegante con este pantalón será más sencillo si llevas una camisa animal print a la cual le puedes agregar unas sandalias de color crudo y un bolso de mano color negro, ¡te verás espectacular!

Te puede interesar: ¿Qué pantalones están de moda en otoño 2022? Esta tendencia supera a los jeans.

¿Qué significa usar pantalón blanco?

Pantalones en color blanco. Foto: YouTube Fashion Love

Aunque el color blanco es símbolo de la pureza, quienes lo llevan no siempre hacen referencia a esta intención, de hecho, lo usan no solo para reflejar elegancia, también para destacar y lucir extravagantes, ya que si se combina con tonos más intensos, resulta una combinación menos tranquila y más apasionada, así que todo depende de tu personalidad, pero sin duda, llevar este color también representa tu gusto por tener todo pulcro y puro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de terra.com.mx