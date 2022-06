¿Cómo usar traje de baño con minifalda? Conoce la combinación perfecta. Foto: vogue.mx

La tendencia de playa para este verano 2022 trajo consigo famosos clásicos en trajes de baño, pues desde lo que son de una pieza a los trikinis han vuelto a estar a la moda, pero eso no es todo, también ha vuelto a ser deseado el outfit que los combina con minifalda, ¡aquí te diremos cómo utilizarlo!

En La Verdad Noticias te revelamos que la moda siempre ofrece alternativas en prendas para destacar la figura femenina, pero recuerda que lo más importante es que a ti te guste ese estilo y que si no llevas algo que “esté en tendencia” no debes sentirte mal, pues en este ámbito de la vida no hay regla más importante que cumplir que la de sentirte bien.

Hace poco te compartimos los bikinis y trajes de baño más hot para verano, pero ahora, iremos más allá y te mostraremos cómo combinar estos con una sexy minifalda, ¡toma nota!

Así puedes lucir un traje de baño con minifalda

Bikini con minifalda. Foto: vogue.mx

A continuación, te enlistamos algunos tips para que lleves a la perfección este outfit combinado:

Elige el top que más te guste, puede ser uno estilo deportivo, en triángulo o top, la idea es que te sientas sexy y segura de ti misma con el diseño que elijas.

Lleva siempre una mini falda estilo pareo.

Opta por lucir diseños con estampados soleados y florales

Elige colores que vayan con tu personalidad, pero que sea en sus tonos más vibrantes

Algunos de los diseños en los que puedes inspirarte son los siguientes:

La versión de crochet de Calzedonia La iridiscente de Oséree Las florales de Reina Olga y Faithfull the Brand E micro modelo de Miaou La versión de Mango La texturizada Jacquemus La versión psicodélica de Sommer Swim

Cabe mencionar que todos los modelos que te mencionamos vienen con una minifalda a juego y el bikini completo, así que, ¡lucirás perfecta en todo momento!

Te puede interesar: ¿Cuándo usar trikini? Siempre que quieras lucir sexy y a la moda

¿Qué tipo de traje de baño usar si tengo panza?

Los más recomendables es que lleves diseños completos o bikinis con cintura alta , también puedes optar por los que llevan volantes en la cintura, pues son ideales para disimular la zona del vientre.

