¿Cómo tratar el "golpe de calor"? Todo lo que debes saber

En los últimos años, las altas temperaturas han alcanzado récords históricos (gracias calentamiento global y cambio climático), y los efectos negativo de ello pueden verse en el cuerpo cuando no tenemos cuidado.

En La Verdad Noticias, te explicamos todo lo que debes saber de uno de los principales padecimientos que las altas temperaturas tienen en nuestro cuerpo, el golpe de calor.

¿Qué es el golpe de calor?

La insolación puede causar la muerte cuando no es tratada

El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento de su cuerpo, generalmente como resultado de una exposición prolongada o un esfuerzo físico a altas temperaturas.

Generalmente, se presenta en combinación con deshidratación, lo que conduce a fallas en el sistema de control de temperatura del cuerpo. Es la forma más grave de lesión por calor y se considera una emergencia médica.

Si sospecha que alguien tiene un golpe de calor, también conocido como insolación, llame al 911 de inmediato y brinde primeros auxilios hasta que lleguen los paramédicos.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Síntomas del golpe de calor

Temperatura corporal elevada: Una temperatura corporal central de 40º C o más, es el principal signo de insolación.

Una temperatura corporal central de 40º C o más, es el principal signo de insolación. Estado o comportamiento mental alterado: Confusión, agitación, dificultad para hablar, irritabilidad, delirio, desmayo, convulsiones y coma pueden resultar de un golpe de calor.

Confusión, agitación, dificultad para hablar, irritabilidad, delirio, desmayo, convulsiones y coma pueden resultar de un golpe de calor. Alteración de la sudoración: En el golpe de calor provocado por el clima cálido, su piel se sentirá caliente y seca al tacto. Cuando es provocado por el ejercicio, puede sentirse seca o ligeramente húmeda. Puede no sudar pese a la temperatura.

En el golpe de calor provocado por el clima cálido, su piel se sentirá caliente y seca al tacto. Cuando es provocado por el ejercicio, puede sentirse seca o ligeramente húmeda. Puede no sudar pese a la temperatura. Náuseas y vómitos: Puede sentirse mal del estómago o vomitar.

Puede sentirse mal del estómago o vomitar. Piel enrojecida: Su piel puede enrojecerse a medida que aumenta la temperatura corporal.

Su piel puede enrojecerse a medida que aumenta la temperatura corporal. Respiración rápida: Su respiración puede volverse rápida y superficial.

Su respiración puede volverse rápida y superficial. Frecuencia cardíaca acelerada: Su pulso puede aumentar significativamente porque el estrés por calor impone una enorme carga a su corazón para ayudar a enfriar su cuerpo.

Su pulso puede aumentar significativamente porque el estrés por calor impone una enorme carga a su corazón para ayudar a enfriar su cuerpo. Dolor de cabeza: Su cabeza puede palpitar.

Su cabeza puede palpitar. Debilidad o calambres musculares

¿Qué hacer en caso de golpe de calor?

Debes intentar bajar la temperatura corporal ante un golpe de calor

Un golpe de calor o insolación es una emergencia grave, por lo que debes llamar a emergencias si tu o alguien cerca de ti presenta los síntomas, en especial, si pierde el conocimiento.

Mientras esperas a los paramédicos, debes llevar a la persona afectada a un sitio con sombra y lo más fresco posible. Ve que se coloque en una posición semisentada con la cabeza arriba para facilitar la respiración.

Intenta reducir su temperatura corporal al remover piezas excesivas de ropa, darle aire con abanicos o ventiladores, compresas de agua fría en frente, nuca y cuello y darle agua que debe beber en sorbos pequeños para rehidratarse.

Si pierde el conocimiento, acuestala con las piernas flexionadas. Si no has llamado a urgencias, este es el momento vital para hacerlo. Un golpe de calor no tratado puede dañar rápidamente su cerebro, corazón, riñones y músculos.

El daño empeora cuanto más se demora el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves o incluso la muerte.

