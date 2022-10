¿Cómo tomar tequila y no emborracharse? Foto: elfinanciero.com.mx

En México una de las bebidas alcohólicas emblemáticas de nuestra cultura es el tequila, pero, ¿sabes cómo tomarlo para no emborracharte?, ¡aquí te lo contamos!

En La Verdad Noticias te revelamos que aun cuando depende todo en la manera en que esta bebida se toma y las cantidades que se ingieren, existen tips que puedes seguir para evitar que te embriague y nosotros te diremos cuáles son.

Hace poco te contamos cómo identificar una botella auténtica, pero ahora, iremos más allá y te diremos qué puedes hacer para ingerir este licor y no emborracharte.

Así debes tomar el tequila para no emborracharte

Al igual que otras bebidas como la cerveza, se recomienda que un caballito de este licor se consuma despacio, es decir, debes durar al menos de 10 a 15 minutos ingiriéndolo para evitar emborracharte rápidamente, esto debido a que su alto grado de alcohol.

Respecto a esto, y para que te des una buena idea de lo embriagante que puede ser esta bebida, es que una lata de 355 mililitros de cerveza tiene 5 o 6 grados de alcohol, mientras que por 2 onzas de esta bebida alcohólica mexicana se tienen 38 grados, ¡impactante!

Por otro lado, debes saber que el estado emocional de cada persona puede agudizar la embriaguez, desde estar muy triste o muy feliz, incluso si has dormido mal o no has comido puede hacer más intenso el efecto de emborrachamiento.

Ante esto, se sugiere comer mientas se bebe este licor, ya que se combina con los ácidos del estómago y eso previene los mareos; sin embargo, y a pesar de nuestras recomendaciones, recuerda que es una bebida embriagante, así que siempre debes consumirla con cuidado y sin excederte, puesto que puede afectar gravemente tu salud.

¿Qué se puede tomar para no emborracharse?

Consume dos cucharadas de aceite de oliva antes de ingerir el licor y claro, evita consumirlo con el estómago vacío.

