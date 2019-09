Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Si creías que elegir los alimentos era la parte más difícil de seguir una dieta, estás equivocado. Existen cientas de calorías ocultas en las bebidas y a continuación te diremos cuáles son las que debes de evitar. Aprende a sustituir las bebidas que engordan, por deliciosas y saludables bebidas que te ayudan a adelgazar.

Bebidas que engordan

Refrescos

De ahora en adelante, los refrescos son tus principales enemigos. Si bien una lata de refresco (355 ml) aporta únicamente 140 calorías, en promedio, puede llegar a contener hasta 13 cucharadas de azúcar.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Jugos de frutas

Si bien podría aparentar ser una mejor opción, por tratarse de una bebida natural, la realidad es que contiene muchísima azúcar y de acuerdo con un estudio publicado en la revista BMJ, incrementa el riesgo de contraer cáncer de la misma manera que lo hace el refresco, es decir, ambas bebidas son igual de dañinas.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Bebidas energéticas

Las bebidas energéticas son súper dañinas, pues no sólo contienen una elevada concentración de carbohidratos en forma de azúcar (gracias a esta y a otros de sus ingredientes recibes el ‘shot’ de energía), sino que diversos cardiólogos advierten que pueden provocar insomnio, nerviosismo, ansiedad y alteraciones en el ritmo cardíaco y la tensión arterial.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Alcohol

Si bien existen dietas específicas en las que se pueden incluir bebidas alcohólicas, la realidad es que deberíamos de evitar la gran mayoría de ellas si nos estamos cuidado, pues tienen un alto aporte de calorías.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Bebidas que te ayudan a bajar de peso

Agua

No hay nada más natural y saludable que el agua. Esta facilita los procesos metabólicos y fisiológicos, no contiene calorías y ayuda a desintoxicar el cuerpo; literalmente eliminamos lo que no necesitamos a través de la orina.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Té

Si bien el té por excelencia para bajar de peso es el verde, existen otras opciones con las que puedes variar el sabor y aún así aprovechar los beneficios de sus ingredientes. No obstante, cabe mencionar que diversos estudios han demostrado que el consumo constante del té verde y el negro disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Te puede interesar: Tés naturales y deliciosos para bajar de peso ¡que sí funcionan!

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Vinagre de manzana

Según un estudio publicado en Journal of Functional Foods, las personas que llevaron una dieta baja en calorías y tomaron vinagre de manzana de forma complementaria, experimentaron una pérdida de peso considerable y registraron niveles más bajos de colesterol que aquellos que seguían una dieta normal.

No obstante, no te olvides de que esta bebida debe de ser diluida con agua antes de consumir. Una cucharada en un vaso de agua será suficiente para notar sus beneficios.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Agua carbonatada o gasificada

El agua carbonatada o gasificada no aporta calorías, por lo que supone un sustituto saludable a los refrescos o bebidas azucaradas. Asimismo, puede generar la sensación de saciedad y puedes mezclarla con limón o algún té para darle sabor.

Cómo sustituir las bebidas que engordan, por las que ayudan a adelgazar

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.