¿Cómo suscribirse a Raya, el "Tinder de las celebridades"?

Si ha visto los vídeos virales de los supuestos intercambios de Ben Affleck y Matthew Perry con sus "matches" de Raya 700 veces seguidas, es probable que tenga muchas preguntas.

Si bien nadie puede decir con certeza qué podría llevar a un actor famoso a dejar un vídeo para alguien con quien no ha hecho match, saber cómo funciona la aplicación de citas, Raya es un poco más sencillo.

Lanzada en febrero de 2015 por el desarrollador de tecnología, Daniel Gendelman, Raya es una aplicación de citas exclusiva solo por invitación que se considera una "Cena digital" para personas de "industrias creativas".

Aunque su secreto intencional y su intriga le han valido a la aplicación el título "Illuminati Tinder". En 2018, Gendelman le dijo a The New York Times que Raya tenía más de 10,000 miembros en "docenas" de países.

Si bien los miembros no pueden mencionar quiénes han visto en la aplicación, Us Weekly informa sobre una serie de avistamientos de celebridades, incluidos Demi Lovato, John Mayer, Channing Tatum, Kiernan Shipka, Drew Barrymore y Lizzo.

¿Cómo suscribirse a Raya?

Raya, la app de citas de las celebridades

Según The New York Times, Raya tiene una tasa de aceptación del 8%, lo que significa que unirse a la aplicación es similar a ingresar a una universidad de la Ivy League.

Según el sitio web de la aplicación, la admisión es un proceso de varios pasos. Debe completar una solicitud vista por "cientos de miembros anónimos del comité". También necesita una referencia de alguien (o, según algunos usuarios, de muchas personas) que ya esté en la aplicación. Entonces, tiene que esperar.

Ryan, de 27 años, un modelo y artista de Brooklyn, se unió a Raya en 2018. "Estar en eso me hace sentir como una perra caliente, porque se supone que es tan exclusivo", "Es una buena forma de conocer creativos y gente interesante que normalmente no estaría en Tinder".

¿Cuánto tarda en salir de lista de espera?

Revelan que es casi imposible entrar a la app de citas para celebridades

En 2018, Business Insider informó que la lista de espera de Raya era de más de 100,000 personas. Además, si no logra el corte, es probable que no le envíe un aviso de rechazo; varios usuarios dicen que su solicitud dirá "pendiente" indefinidamente.

Ryan comparte que el hecho de que muchos amigos ya lo hayan recomendado en la app ayudó a que la aplicación avanzara. Aunque solo estuvo en la lista de espera durante una semana, en el último año ha recomendado a una docena de amigos que han esperado semanas saber si han sido aceptados.

"Cuando las personas se registran, ven a sus contactos que están en la aplicación y si [ellos] eligen uno para una referencia, reciben una ventana emergente preguntando si lo recomendarían o no", dice Ryan.

Si bien el sitio dice que Raya agrega nuevos miembros todos los días y que podría llevar "desde un día hasta algunos meses" ser admitido en la aplicación, es difícil saber cuánto tiempo es el tiempo promedio de espera.

Laura, de 32 años, artista y modelo de Los Ángeles, dice que ha estado en la lista de espera durante más de dos años. Un crítico de la App Store ha estado esperando desde 2017.

Incluso la ex-Bachelorette, Hannah Brown acudió a Instagram en febrero de 2020 para quejarse de estar en la lista de espera durante meses: "Incluso les envié un mensaje preguntando y simplemente me dijeron que esperara".

"Tengo la impresión de que solo hay influencers allí. Un amigo con muchos más seguidores de Instagram que yo fue aceptado y me dijo que eso es en gran parte lo que ella ve", dijo la celebridad.

¿Cómo funciona Raya?

Sitio oficial de la app de citas para famosos

Aunque Raya puede ser apodado, "Tinder para gente famosa", la función de música y presentación de diapositivas lo hace sentir más como un PowerPoint. "Eliges una canción y haces una presentación de diapositivas de tus fotos [...] la canción se reproduce en segundo plano".

Al igual que Tinder, Raya funciona con un sistema de deslizamiento, coincidencia y mensajes. Si hace clic en la foto de alguien, su presentación de diapositivas y su canción comenzarán a reproducirse.

Desde allí, puede deslizar "Sí" o "No" Si ambas personas dicen "Sí", puede enviar mensajes de texto o chatear con vídeo dentro de la aplicación. Sin embargo, los matches caducan después de 10 días si nadie manda el primer mensaje y solo se le muestra una cantidad limitada de perfiles por día.

"Creo que son como de cinco a diez [perfiles] cada pocas horas", dice Ryan. Como dice un crítico de la App Store, "Solo ves a unas pocas personas por día, por lo que no es solo un juego de números".

Además de la presentación de diapositivas, los usuarios cargan una imagen principal para su perfil, una breve biografía, junto con su edad, ubicación y trabajo. “Se postula con Instagram”, dice Ryan.

"Así que tu identificador está en la página". Ryan dice que tiene de 8 a 10 fotos en su presentación de diapositivas. Mientras su identificador de Instagram esté en su página, tendrá que cargar sus propias fotos.

A diferencia de Tinder, tus posibles coincidencias con Raya pueden ser de todo el mundo. No puede filtrar por ubicación, solo por edad y sexo. Hay una página de "Mapas" para encontrar usuarios cerca de usted, pero tiene un costo adicional enviar mensajes a las personas cercanas a usted.

Las reglas de Raya

Ben Affleck y Matthew Perry son criticados por su comportamiento de Raya

Ryan no pudo compartir capturas de pantalla de la aplicación, porque eso podría hacer que lo patearan. Estas pautas también se aplican a las celebridades, según el reporte de La Verdad Noticias.

En 2018, Stassi Schroeder de Vanderpump Rules tuiteó sobre haber sido expulsada simplemente por "hablar" de la aplicación en público. Una vez que lo acepten en la aplicación, Ryan dice que debe aceptar una lista de reglas.

En el sitio web de Raya, las pautas dicen que los solicitantes deben ser mayores de 18 años, no tener representaciones públicas de odio y no pueden tener "demostraciones consistentes de riqueza excesiva".

“Se espera que todos los miembros sigan nuestras simples reglas de respeto, confianza y privacidad. Raya elimina a ex miembros que no comparten estos mismos ideales comunitarios".

"Además, nos reservamos el derecho de suspender o eliminar cualquier membresía que consideremos que ya no fortalece a nuestra comunidad", explica el sitio oficial de la plataforma de citas.

¿Cuánto cuesta Raya?

La app tiene un costo de diez dólares al mes

Según la App Store, una vez que eres admitido en Raya, la membresía cuesta $ 9.99 dólares por mes. Pero los usuarios pueden pagar más por compras adicionales dentro de la aplicación, como "Me gusta" adicionales.

¿Qué parejas famosas se conocieron en Raya?

Amy Schumer y Ben Hanisch se conocieron en la app

Debido a las estrictas reglas del secreto, es difícil decir qué celebridades encontraron el amor en Raya. Aunque en su libro, The Girl with The Lower Back Tattoo, la comediante Amy Schumer alude a conocer a su ex, el diseñador de muebles Ben Hanisch en la aplicación.

