¿Cómo superar una infidelidad? Consejos para sanar

Confianza es una palabra muy importante para una relación de pareja, la cual se pierde por completo cuando se vive una infidelidad; como le pasó a Shakira.

La parte más difícil, después del duelo, es recuperarla de forma personal ya que está situación también daña el amor propio y la autoestima.

Si a ti te fallaron como le hicieron a la cantante colombiana, en La Verdad Noticias te compartimos algunos consejos para sentirte mejor y recuperar tu confianza personal,

¿Cómo es el duelo por una infidelidad?

Duelo por infidelidad.

Se dice fácil, pero es bien sabido que la confianza no se construye de la noche a la mañana; prácticamente se comienza desde cero después de una infidelidad.

Por eso, aquí te dejamos algunos consejos para que este proceso sea más sencillo:

Duelo y aceptación de las emociones.

De acuerdo con expertos en el tema, lo primero es aceptar el proceso de duelo por el que pasarás; el cual tiene varias etapas que superar.

No hay ni un tiempo ni una regla en estos casos, cada persona lo vive conforme avance en el mismo.

Durante este duelo se suelen tener muchas dudas y sobre todo se intenta saber el por qué de la infidelidad, y esto conlleva a una lucha interna y deseos de venganza.

Además de sentimientos de tristeza, poco amor propio y dudas.

¿Cómo sanar una infidelidad?

Al final sanarás y volverás a ser feliz.

Durante el proceso de sanación se tiene que trabajar en uno mismo para centrar tu energía sólo en ti, ya que si se desvía hacia alguien más sólo será momentáneo y el sentimiento no avanzará.

Aunque no debería de ocurrir, las personas víctimas de infidelidad suelen sentir culpa por lo sucedido, y queremos que sepas que NO es verdad.

Una infidelidad no se debe justificar, sino aceptar y entender que, si la pareja decidió estar con alguien más, fue su decisión y no tiene que ver contigo. Quizá había problemas en la relación, pero eso no valida el engaño.

Es momento de frenar los pensamientos negativos y las constantes preguntas que agobian tu mente, es importante centrar toda tu atención en ti para no desgastarte.

Retomar un pasatiempo, ir a ese lugar que siempre has querido conocer, aprender otro idioma o bailar y pintar son excelentes ideas para comenzar a salir de este bache emocional.

Recuerda que este proceso no es lineal, habrán momentos de dolor y tristeza; no te juzgues por ello; vívelos y retoma fuerzas para seguir.

¡Es tu momento de brillar!

