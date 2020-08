¿Cómo superar una infidelidad?

Aquí te damos estos pasos si tu pareja te es infiel. Foto: elconfidencial

Si estás 100% seguro o segura que tu pareja es infiel, y todo ha quedado en el acuerdo que si fue una infidelidad, quizá es tiempo de tener un tiempo para ti y pensar en cómo poder superar la infidelidad, es un momento difícil ya que se trata de deslealtad pero todo está en poder llevar el proceso poco a poco.

En las noticias de hoy se comenta que 42% de las mujeres han sido infieles al menos una vez, mayormente en situaciones de "amontonamiento de problemas sin resolver" y crisis duraderas de pareja, según una encuesta.

Cuando se produce una infidelidad o cuando se descubre, hay una auténtica explosión nuclear dentro de la pareja y se inicia un proceso que lleva a replantear el funcionamiento de la relación.

¿Qué pasa cuando te es infiel?

Cuando descubres que tu pareja es infiel y está manteniendo una relación íntima con otra persona, son muchas las emociones que te vienen:

Traición

Rabia

Dolor

Tristeza

Desconfianza

Dudas sobre ti mismo

Impotencia

Venganza

Incredulidad

Sensación de abandono

Vergüenza

Necesidad de comprender

Sobre todo son emociones negativas que no son fáciles de digerir. La sensación que se tiene es de que tu mundo se desmorona y que no vas a ser capaz de superarlo.

Pasos para superar una infidelidad

Paso 1: Asumir la realidad

Lo primero que hay que hacer ante una infidelidad es asumir que ha sucedido. De nada vale regodearse el dolor y la injusticia de lo sucedido. Lo primero que hay que tener claro es que la situación ante la que te estás enfrentando: Ha sido algo puntual, mantiene una doble relación, son habituales las infidelidades con varias personas,… no es cuestión de obsesionarse y buscar enemigos donde no los hay, pero es necesario conocer ante qué situación nos estamos enfrentando.

Paso 2: Gestiona el dolor

Es básico comprender que acabas de descubrir una traición y lo normal es sentir dolor. Asume que te sucede y genera el tiempo y el espacio necesario para gestionarlo. Busca la ayuda de amigos y familiares y un lugar donde puedas “llorar tu pena” o “dejar salir tu rabia” rodeado de personas que te quieren y en un espacio de seguridad.

Dedica el tiempo que necesites para gestionar este dolor, pero ten en cuenta que quedarse demasiado tiempo “lamiéndote la herida” tampoco te va a solucionar nada. Si quieres aprender como superar una infidelidad, ten en cuenta que el tiempo dedicado a “sentirte hecho una mierda” debe ser limitado y lee este artículo sobre el duelo por ruptura de pareja

Paso 3: Afrontar la situación

Tras superar el shock de descubrir que tu pareja te es infiel y dedicar un tiempo a asumir el dolor, llega el momento de afrontar la situación.

A la pregunta de cómo superar una infidelidad, sólo hay dos opciones saludables

Terminar la relación (separación)

Reconstruir la relación de pareja

El resto de alternativas, son totalmente autodestructivas. Por ejemplo, seguir con la relación de pareja como si no hubiera pasado nada, sin iniciar un proceso de reconstrucción, es una garantía de infelicidad y de mayores problemas en el futuro. Decidir qué quieres hacer y ponerlo en práctica son dos cosas distintas.

Paso 4: Perdonar

Es recomendable que hagas un alto en la lectura de este artículo y leas el post escrito por mi compañera Isabel sobre perdonar. Perdonar es necesario para superar una infidelidad. Perdonar no quiere decir optar por seguir con la relación. Incluso cuando tu decisión sea dejar la relación, lo más saludable para ti mismo es ser capaz de perdonar a la persona que te ha hecho daño.

Paso 5: Poner en práctica la decisión que has tomado

Sin lugar a dudas, el paso más difícil de todos, el que más tiempo va a necesitar y para el que nunca estamos preparados. En este caso, enfoquémonos en la opción de seguir con la relación, porque es la que más dificultades psicológicas nos supone. En el caso de dejar la relación la relación los problemas a los que te enfrentas son más operativos (donde vivir, cómo actuar con los hijos, cómo repartir los bienes comunes,…).

En el caso de decidir seguir juntos, es necesario abrir un proceso de reconstrucción de la relación de pareja. Esta reconstrucción se tiene que basar en dos pilares claves y necesarios:

Que hay que cambiar/mejorar en la relación.

Recuperar la confianza y la normalidad.

Que hay que cambiar/mejorar en la relación

Porque una infidelidad no es el problema, sino el síntoma de algo que no estaba funcionando bien. Una infidelidad no sucede si todo funciona bien y será necesario revisar qué aspectos de la relación de pareja son disfuncionales para que haya acabado en esta situación. El objetivo de revisar que funcionaba mal en la relación no es para buscar culpables ni expiar pecados, sino para una vez descubiertos los puntos débiles cambiar y mejorar la relación. No busques culpables, se hace especialmente importante si se desea recuperar la relación.

Si se ha perdonado a la pareja y se decide continuar, es importante tener en cuenta que ante una dificultad es probable que echemos en cara a nuestra pareja la infidelidad. Esta forma de comunicarnos con nuestra pareja puede conllevar, un caminar en círculos constante. De forma que enlacemos discusión tras discusión y la relación no llegue a salir de ese bucle. Puedes revisar este artículo: echar en cara o como convertir el dialogo con tu pareja en caos.

Esto se debe a que echar en cara, es una forma de comunicación que provoca ira en la persona a la que nos dirigimos. Ser consciente de la influencia negativa de este modo de comunicar, es un buen punto de partida, para comenzar el camino hacia la recuperación de la confianza.

Recuperar la confianza

A la pregunta de cómo superar una infidelidad salvando la relación de pareja le sigue una pregunta aún más difícil de responder.

La terapia de pareja (muchas veces iniciando terapia individual con la persona engañada para luego incorporar a la otra parte de la pareja es una muy buena idea para iniciar el proceso de reconstrucción.