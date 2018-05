¿Cómo superar a un amor no correspondido?

En algún momento de la vida, las personas experimentan un amor no correspondido y descubren lo que supone querer a alguien que no les muestra el mismo aprecio, algunos lo superan y otros no, preguntándose: ¿cómo superar a un amor no correspondido?

Para algunos este amor no correspondido puede convertirse en algo obsesivo, lo que genera en las personas un vacío y anhelo, como si necesitaran al otro tanto como respirar.

Puede ser que esta persona sea un ex que no has olvidado o un amigo con beneficios de quien repentinamente desarrollaste sentimientos.

Pero sea como sea, es difícil sentir algo por alguien y luego darte cuenta que no siente lo mismo por ti.

¿Cómo superar a un amor no correspondido?

Para algunos el amor no correspondido es como el pan de cada día y aunque hay una psicología detrás que trata de explicarlo, siempre es diferente para cada quien.

Por más que duela admitirlo, es algo con lo que tendremos que vivir en algún momento y superarlo es la única opción.

Por ello aquí te dejamos algunos consejos para superar a ese amor no correspondido:

Identifica porqué te gusta esta persona

Determina las razones detrás de este enamoramiento. ¿Te gusta porque no quieres estar sola, o porque simplemente es MUY guapo?

Las personas que luchan con el amor no correspondido casi siempre tienen que considerar el valor que se tienen a sí mismos.

Hay personas que no se sienten bien consigo mismos a menos que tengan una pareja. Así que primero debes encontrar la raíz del problema.

Está bien ponerse triste

Cuando descubres que no le gustas a esa persona, será muy triste, y puede que hasta te deprimas un rato y llores.

Fingir positivismo y felicidad NO te va a hacer sentir mejor, aquí lo mejor es que sufras tu duelo y te des permiso de llorar y enojarte.

Date el tiempo suficiente de sentir la pérdida de una posibilidad.

Sal con alguien más

Salir con otras personas podría ser una buena forma de superar un amor no correspondido.

Tómate el tiempo que necesites para salir con otros chavos y darte la oportunidad de identificar qué es lo que quieres en una pareja.

Tomará tiempo, pero no pierdes nada en intentarlo.

Identifica lo que quieres en una pareja

Te mereces una persona que en verdad quiera estar contigo.

Tu “príncipe azul” no llegará de la nada, y a veces encontrará el peor momento para hacer su entrada triunfal.

En lugar de enfocarte en la persona que “pudo ser,” piensa en la pareja que quieres encontrar algún día; alguien que eventualmente llegará si empiezas a buscarlo.

Piensa en el pasado y toma nota

Piensa en lo que vivieron y en la situación, y toma nota de lo que pasó. Aprende de lo que hiciste, de lo que viviste y de lo que sentiste.

Enorgullécete de tu habilidad para amar

La mejor forma de superar esta experiencia es aceptando con orgullo el hecho de que fuiste lo suficientemente valiente para amar a alguien.

Será difícil pensar así después de un rechazo, pero créeme, la actitud lo es todo.

Recuerda que tienes mucho amor para dar, y la persona indicada será increíblemente afortunada de recibirlo.