Cómo superar a tu ex, en cuarentena ¡sólo con tu teléfono!

Con la intensidad a flor de piel que vivimos en el encierro de la pandemia, es difícil de mantener una relación a distancia si es que estamos encerrados o por el tener las medidas de seguridad, así que si has tronado con tu pareja y no logras superar a tu ex, te decimos simples consejos para que puedas

En tiempos de pandemia la opción de sacar un clavo con otro clavo no aplica; no son épocas de conocer nuevas personas o tener citas casuales que tampoco terminan en nada, aunque te ayuden a distraer tu mente por un rato, pero ¡tiene que haber una forma!

Con estos sencillos consejos, puedes encontrar nuevas personas que te harán terminar definitivamente con ese amor. Foto: atrapalo

Sentirte mejor está en tus manos

Puedes conversar con miles de personas en grupos de chat o en conversaciones privadas mediante plataformas que lo permiten, así como conocer más gente que puede llegar a tu país de otros lados, y lograr así conocer diferentes culturas, tradiciones y costumbres.

Plataformas de dating

Hay docenas de dating apps en las que puedes entretenerte, conversando con personas que tienen el potencial para convertirse en lo que tú desees. Dale la vuelta a la situación y aprovecha las largas conversaciones, desde la seguridad de tu celular, en privado, con buena cobertura, pues revisa algunas apps y te aseguramos que harás match para que cuando la pandemia lo permita, ya puedas conocer al que es. ¡Qué emoción!

Con algunas apps de dating, puedes olvidarte de tu ex novio. Foto: pinterest

Conviértete en una experta del perreo

Amamos las redes sociales más visuales pues nos permiten expresar lo que sentimos con una sola imagen. Es cierto que la fotografía es todo un arte y no todos tienen el toque preciso para sacar las mejores fotos por eso puedes realizar vídeos o tiomarte fotos bailando, no hay nada más sexy y atractivo que una mujer feliz y risueña, además, es muy bueno para la salud. Aprovecha este tiempo de duelo sup{eralo pronto mediante tu celular.

Con estos fáciles consejos que puedes hacer desde la comodidad de tu casa y con tu celular, puedes lograr superar a tu ex novio fácilmente y sin complicaciones, conociendo más gente, recuerda que el único límite lo tienes tú.