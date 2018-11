¿Cómo sobrevivir al maratón Guadalupe - Reyes y no morir en el intento?

La temporada más esperada del año está aquí. El maratón Guadalupe Reyes está a vuelta de esquina y a unos cuantos días de comenzar Diciembre, es imposible sentir cómo el espíritu navideño nos invade.

El maratón Guadalupe Reyes comprende un conjunto de tradiciones y fiestas que abarcan desde el 12 de diciembre hasta el 2 de febrero. Los excesos en comida, alcohol y dinero (gastado, claro) se hacen presentes, sin embargo, para que puedas disfrutar la temporada completa, sin morir en el intento, hemos preparado esta guía.

1. No subir de peso durante estas fechas es casi imposible, pero existen ciertas medidas que te ayudarán a disfrutar de la comida y las bebidas sin ver cambios tan drásticos en la báscula. Te recomendamos hacer cinco comidas al día para evitar llegar a la fiesta aspirando las botanas. Además, con menos espacio en tu estómago, podrás medirte con el alcohol.

2. Es normal sentir que puedes gastar mucho más cuando te entregan todo junto: el sueldo, el aguinaldo, los regalos, las compensaciones, etc. Y aunque efectivamente, tienes más dinero, recuerda que tiene que durar hasta principios de año, pues la “cuesta de enero” no es un mito.

Guadalupe Reyes y la cuesta de enero.

3. Mantente hidratado. Existen muchos beneficios para hacerlo, pero los más importantes durante estas fechas son:

- Elimina toxinas (ayuda con los excesos de comida y alcohol).

- Promueve la salud cardiovascular (importante por la cantidad de grasas y carbohidratos que meterás en tu organismo).

Procura tomar dos litros de agua al día, o al menos litro y medio.

4. No dejes a los niños solos mientras juegan con “bombitas” y fogatas. Si bien las fiestas son para que chicos y grandes se diviertan, no hay que dejar a un lado la supervisión, pues la tasa de accidentes por pirotecnia, aumenta cada año.

Guadalupe Reyes y la pirotecnia.

5. Tal vez sientas que está de más decirlo, pero de verdad, si tomas no manejes. No sólo pones en riesgo tu vida y la de los que te acompañan, sino que de las personas en general. Imagina perder a un ser querido por culpa de alguien que no supo limitarse con el alcohol; no seas tú. ¡Cuídate y cuida a los otros!

6. Intenta disfrutar, no todo es alcohol. Por lo general, nos vemos sumergidos en la rutina y dejamos a un lado la convivencia familiar y con amigos. Esta temporada es la excusa perfecta para pasar más tiempo con ellos. Baila, platica, diviértete. Pasa un rato agradable y crea recuerdos que no sólo duren una noche.

Pasa tiempo con tus seres queridos durante el Guadalupe Reyes.

De acuerdo con cifras del IMSS, los accidentes automovilísticos, quemaduras y problemas metabólicos son las principales causas de atención durante estas fechas decembrinas.

Cuídate y evita los excesos.