¿Cómo sobrevivir al Blue Monday?

Hoy es el Blue Monday, el cual, es el lunes más triste de todo el año. Según una fórmula matemática, en este día acumulamos mucha tristeza, incertidumbre y pesimismo por diversos factores.

De acuerdo a esta fórmula matemática, este día, estadísticamente, se dan las peores condiciones de todo el año. Es por esto que existe el cúmulo de pensamientos negativos. Entre las condiciones se encuentran el clima y la temporada post fiestas navideñas.

Además, se relaciona con el color azul, debido a que este tono representa la apatía, según psicólogos. Pero no tienes de qué preocuparte, ya que hoy en La Verdad Noticias, nos acercamos a un experto y contestó todas nuestras dudas al respecto, para que este día podamos seguir brillando.

¿Cuál es el origen del Blue Monday?

¡Tú puedes transitarlo exitosamente!

Tradicionalmente se dice que el tercer lunes del año es el día más triste. Esto se debe a que en el año 2005, como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel, hecha por la empresa de comunicación Porter Novelli, por la disminución de reservas que había sufrido en el año 2004.

Cliff Arnnall se encargó de crear una fórmula científica que calculara cuál es el peor día del año. Esto se considera una pseudociencia, por lo que muchas veces es desacreditado por otros científicos.

Tips y rituales para el Blue Monday

¿Cómo sobrevivir al Blue Monday?

Este día no tiene nada que ver con la astrología, pero sí existen algunos rituales que podemos hacer para sobrevivir a este día exitosamente.

Es momento de sacar la energía negativa

Vamos a partir de la numerología, en donde, este lunes 16 de enero, nos da como resultado el número 7, el cual es de las relaciones. Además tenemos luna menguante en Escorpio, lo cuál probablemente nos traiga mucha melancolía y recuerdos del pasado.

Es un buen lunes para no presionarnos, para limpiar cosas y recuerdos. Es un excelente momento para dejar ir todo lo que ya no requieras, incluso para donar algo que ya no te sirva, para que hoy esa energía se desprenda de ti y no la pases tan mal.

Rodéate de tus seres queridos

El 7 está muy ligado a las relaciones del pasado. Así que es momento de sacar todo lo que tengas sobre relaciones del pasado y las quemes, tires o dones. Asimismo, estaría bien rodearte de tus vínculos más importantes, especialmente nuestros amigos más cercanos o recientes.

Inicia el lunes con las mejores vibras

Puedes iniciar tu día escribiendo tus recuerdos de nostalgia y lo que sientes en una carta, que quemarás inmediatamente después para dejar ir eso que no te funciona más.

¿Lo intentarás?