¿Cómo ser una mujer fina y con clase? 5 consejos que te cambiarán la vida

Si aún no sabes cómo ser una mujer fina y con clase, estás en el lugar correcto, aquí te daremos algunos consejos que te harán más elegante cuando los apliques, son más fáciles de lo que crees, ¡toma nota!

la elegancia no tiene que ver con usar ropa de marca, sino de la actitud con la que una mujer se desenvuelve en su día a día, mucho de esto tiene que ver con la seguridad que tiene en sí misma.

Hace poco te contamos cosas que toda mujer necesita saber de los hombres, pero ahora, iremos más allá y vamos a dar consejos para que te vuelvas más elegante.

¿Cuáles son las características de una mujer elegante?

A continuación, te enlistamos las características que definen la personalidad de una dama elegante y los consejos que debes seguir para transformarte en ella.

Actúa con educación

Debes dotarte de una gran humildad, trata a todos con respeto e igualdad, evita mostrar tu ego y opta mejor por ser empática, dirígete a los demás con buenos modales y actúa siempre como una persona integra que respeta la ética y los valores.

Cambia tu postura

No importa qué ‘outfit’ lleves, siempre pórtalo con confianza y con postura segura, esto significa que no debes sacar la panza ni encorvarte, da pasos seguros y dotados de naturalidad, camina con humildad y estoicismo.

Aprende más de ti

Entre más te conozcas, más fácil será para ti saber que te va bien y que, algo que se reflejará en tu forma de vestir, está bien si quieres seguir la moda, pero siempre debes recordar que no todo lo que está de moda te puede quedar bien, por ello, combina esto con un estilo clásico que realmente te haga sentir tú, elige los colores, cortes y texturas que más segura te hacen sentir.

Sé fiel a ti misma

No importa si las cosas están cambiando y muchos ya no hacen lo que tú porque ya no está de moda o simplemente la ropa que usas ya no está en tendencia, serte fiel es clave para ser elegante, respeta lo que amas y lo que te gusta.

Usa accesorios

Elige un accesorio elegante que pueda darle un ‘plus’ a tu ‘outfit’, tal vez tengas que ahorrar para comprarlo, pero la idea es que el perfume, los zapatos o el bolso que compres, pueda darte distinción y eleve tu elegancia.

Nota: Procura no solo sentirte bien por fuera, también por dentro, es decir, está bien que te preocupes por los demás, pero debes enfocarte siempre primero en tus necesidades, procura tener un crecimiento personal y emocional, además de cuidar lo que comes, ¡haz ejercicio!

¿Qué elegancia de mujer frases?

A continuación, te enlistamos frases que han dicho mujeres increíblemente elegantes:

“La elegancia no es destacar, es ser recordado.” Giorgio Armani "Viste vulgar y solo verán el vestido, viste elegante y verán a la mujer." Coco Chanel “El lujo para mí no es tener cosas costosas, sino una forma de vida donde aprecias todo lo que tienes.” Oscar de la Renta “Siempre he creído que la moda no solo trata de hacer a las mujeres más bellas, sino de tranquilizarlas, de darles confianza.” Yves Saint Laurent. “La elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero”. Carolina Herrera “La simplicidad, llevada al extremo, se convierte en elegancia.” Jon Franklin "Todo lo que es moda pasa de moda, el estilo jamás." Coco Chanel “La elegancia es un equilibrio entre sencillez, pulcritud, espontaneidad y distinción”. Christian Dior “Lo más importante a vestir es una sonrisa.” Ann Taylor. "La moda no existe solo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo." Coco Chanel

