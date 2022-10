¿Cómo se puede entrenar a un gato? Descúbrelo con estos 5 tips infalibles. Foto: gatogazzu.org

Tener un gato de mascota puede parecer una tarea sencilla, pero no siempre es así, ya que si estos animales requieren lugares especiales para sus necesidades, alimentarse y donde afilar las garras, pero no tienes de que preocuparte porque puedes entrenarlo para que no haga destrozos en casa con estos 5 tips, ¡es muy fácil!

En La Verdad Noticias queremos decirte que estas mascotas cuando son adultos son más difíciles de adiestrar, porque tienen hábitos muy arraigados y la mayoría de las veces no suele funcionar el entrenamiento, pero hay que tener paciencia y buscar la mejor manera de que se sientan cómodos con el nuevo ambiente.

Hace poco te hablamos sobre cómo se manifiesta el estrés en las mascotas, pero ahora te contamos que al igual que los humanos, también necesitan actividades para distraerse de la rutina diaria, si pasas mucho tiempo fuera debes procurar interactuar con ellas y vigilar su comportamiento, así podrás anticiparte a posibles enfermedades y ella estarán felices.

5 tips infalibles para entrenar a tu gato

Felino en su estación de entrenamiento. Foto: cnnespanol.cnn.com

Al entrenar a tu mascota, te recomendamos disponer de al menos media hora diaria para que el proceso sea efectivo, además de que debes ser muy paciente si es que tienes dos o más de ellas.

Los premios por un buen comportamiento son una forma de asegurar que el progreso se incremente gradualmente, puede usar algún alimento especial o trozos de carne. 15 minutos es el tiempo ideal para un entrenamiento, ya que estos felinos suelen cansarse o aburrirse muy rápido. Cuando el felino esté haciendo algo que no debería, muéstrale el lugar correcto para hacerlo, como en el caso de arañar o sus necesidades. Debes tratar de enseñarle nuevos comportamientos justo antes de su comida, así te pondrá más atención cada vez. Cuando estés en un entrenamiento, evita que haya ruido en la habitación, ya que se distraiga y solo estarás perdiendo el tiempo.

¿Qué beneficios tiene tener un gato?

Son una excelente compañía, puesto que se ha comprobado que reduces el estrés, debido a que son muy cariñosos, ayudan a la persona a recuperarse más rápido de un trauma emocional y requieren menos cuidados que otras mascotas de mayor tamaño.

Con información de mvsnoticias.com