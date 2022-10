¿Cómo se limpia la arrocera? Consejos prácticos para tenerla impecable. Foto: eldulcehogar.es | africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)

Las arroceras son artefactos mágicos para los amantes de la cocina, pues, son prácticas y efectivas, ideales para obtener un buen arroz bien esponjado y suave, pero, ¿sabes cómo lavarla correctamente?

En La Verdad Noticias te revelamos que con el paso del tiempo este utensilio de cocina para cocinar arroz comienza a impregnarse de restos de comida y grasa que incluso puede comenzar a dañar el sabor de nuestros futuros preparados, de ahí que, es necesario darle una limpieza constante.

Hace poco te contamos cómo utilizar este cereal para blanquear la piel, pero ahora, vamos a decirte todo lo que debes saber sobre la limpieza del utensilio más famoso para cocinarlo, ¡toma nota!

3 consejos muy efectivos para limpiar la arrocera

Electrodómestico para cocinar arroz. Foto: ahumados.shop

Lee el manual

Si tu arrocera es eléctrica procura desconectarla una hora antes de comenzar con la limpieza para que se enfríe, mientras este tiempo transcurre podrás revisar el manual para ver qué piezas se pueden desmontarse y limpiar aparte.

Talla con agua caliente y jabón

Después, remoja la olla de este utensilio para cocinar arroz, aunque, eso debe ser respaldado por el manual, si ahí dice que no es viable, entonces no lo hagas y sigue las instrucciones para el lavado que indique, pero si no es así, entonces, sumérgela en agua caliente y ve tallando con jabón todas sus áreas. También, talla las piezas desmontables que se puedan lavar de esta manera.

En caso de que te encuentres con un residuo muy impregnado, puedes usar una espátula de plástico o cuchara para cuidadosamente retirarlo.

Seca perfectamente

Tras el lavado deja que la olla escurra y se seque por si sola, pero si a pesar de ello no está suficientemente seca, entonces usa toallas absorbentes para concluir con esta tarea antes de volverla armar, ya que, si no lo haces, el agua podría causar un corto circuito y eso es muy peligroso.

Te puede interesar: ¿Cómo utilizar el arroz en las plantas?

¿Cuánto cuesta una arrocera?

Existen muchas marcas que las fabrican, de ahí que también sus precios varían, aunque las más baratas con vaporera de aluminio te pueden costar hasta 659 pesos mexicanos, tienen, aproximadamente, capacidad para 10 litros y pueden medir 34 centímetros de diámetro.

